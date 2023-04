Az egyház részéről Varga Nándor református elnöklelkész emlékezett meg a köztiszteletben álló kórházigazgatóról. Mint fogalmazott, az emlékezés miértje, hogy szeretnénk az eltávozottat magunk közt tartani, életben tartani és magunkhoz kötni. Hangsúlyozta, hogy az emléktábla mementó, ami segít emlékezni a szeretett kórházi vezetőre, és abban is segítség, hogy elmondjuk mindazt a jót, szépet és igazat, amit a szívünkben őrzünk, azoknak, akiknek esetleg nincsenek ilyen emlékei.

Barátja és kollégája, dr. Horváth Zsolt orvosigazgató az intézmény részéről tartott emlékező beszédében kiemelte: az egy éves évforduló nagyon gyorsan eljött. Az elmúlt egy év hosszú és rövid is volt egyben. Hosszú, mert minden nap érezték Svébis Mihály hiányát és rövid, mert olyan frissen él még bennük a gyász és a megdöbbenés. Hangsúlyozta, hogy az intézmény történetének leghosszabban regnáló vezetője volt, akinek vezetése alatt hatalmas változások történtek a kórház életében.

Mint fogalmazott, szótlanul tűrte betegségét az utolsó pillanatig, fájdalmat és lehetetlent nem ismerve vezette a kórházat, irányította a megye egészségügyi intézményeit.

Horváth Zsolt röviden emlékezett Svébis Mihály pályafutására, kiemelve, hogy fő terve volt hosszú intézményvezetése alatt, hogy a Nyíri úti telephely beépüljön és minden gyógyító egység egy helyen legyen. Neki köszönhetően megvalósult az új épületszárny, felépült az egynapos sebészeti ellátást biztosító épület és a gyerekpszichiátria is. Vezetésével megküzdöttek egy pusztító világjárvánnyal is. Orvosi szaktekintély, sebész és tiszteletreméltó vezető volt. Elmondta, hogy a csapat, melyet itthagyott, most is kitart, ugyanolyan hittel és szemlélettel teszik ma is a dolgukat, mint egykor vele.