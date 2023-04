Az eseményt a Süveges Képző- és Vizsgaközpont szervezte azzal a céllal, hogy a tavaszi közlekedési átállásra felkészítsék az autósokat és a kerékpárosokat egyaránt – tudtuk meg Süveges Sándortól a vizsgaközpont vezetőjétől, aki rögtön hozzá is tette, hogy a közlekedési ismeretek frissítése mindig aktuális téma, érdemes a tudásunkat folyamatosan fejleszteni.

Ebben nyújtottak segítséget azok a vezetéstechnikai és ügyességi feladatok, amelyeket a családi napon kipróbálhattak az érdeklődők. Nagy sikerük volt a szimulátoroknak, gyerekek és felnőttek egyaránt volánhoz ülhettek és gyakorolhatták a különböző veszélyes, vezetéstechnikai helyzeteket.

– A szimulátoroknak az a jövőbe mutató nagy előnyük, hogy tanteremi körülmények között tudnak olyan veszélyes szituációkat szimulálni, amivel az úton ritkán találkozhatnak a sofőrök, és úgy gyakorolhatják ezeket, hogy senki nem sérül meg.

Lehetőséget teremt arra, hogy akár a vészfékezést, az autópályán való közlekedést vagy a csúszós útviszonyokat megtapasztalják – részletezte Süveges Sándor.

Elmondta még, hogy a családi napon kerékpáros ügyességi versenyt is rendeztek, mert nemcsak az autósoknak, hanem a bicikliseknek is fontos, hogy tudjanak helyesen közlekedni. Hangsúlyozta, fontos lenne a védőfelszerelés használata is, de sajnos ennek a kultúrája hazánkban még gyerekcipőben jár. A szakember szerint ebben nemcsak az oktatóknak, de a szülőknek is példát kellene mutatni, hiszen a gyerekek a közlekedésben is a szüleiket másolják.