Hazag László két lánya – Ágnes és Lívia – társaságában fogadta hunyadivárosi otthonában Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert és Pászti Andrást, a térség önkormányzati képviselőjét. Az idős úr nagyon szívélyesen, barátian köszöntötte a polgármester asszonyt, hiszen egykoron jól ismerték egymást. Szemereyné Pataki Klaudia elmesélte, hogy a nagymamája a vendéglátó iskolában volt élelmezési vezető, és sokat mesélt unokájáról, azaz róla, Hazag Lászlónak. Később, pályaválasztáskor a cél a vendéglátó iskola lett, de elsőre sajnos nem jutott be. Ezért jól meg is dorgálta érte a nagymamája, és végül személyes felvételi-elbeszélgetés útján került be a vendéglátó középiskolába.

A polgármester asszony megjegyezte: nagyon jó emlékeket őriz Hazag Lászlóról. Ő volt az, aki megalapozta az iskola mai napig tartó jó hírét és kialakította a külföldi kapcsolatokat, melyből tanulók sokasága profitálhatott. A diákok emberséget, kedvességet és szeretetet tanulhattak tőle. Arra nevelték őket, hogy a vendéglátást szívvel-lélekkel végezzék, a vendégeket szeressék. Mindez nagyon jó alapot adott a tanulóknak arra, hogy ki követte ezen vonalat, az előtt megnyílhattak a világ lehetőségei.

A polgármester asszony nem érkezett üres kézzel, férjével közösen készített barackpálinkát vitt egykori igazgatójának, valamint a város ajándékát és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét.