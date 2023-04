– Az új létesítménnyel azt is jelezni szeretnénk, hogy Szeliden nem csak sétálni, kerékpározni, horgászni, természeti csodákban gyönyörködni tud a látogató, hanem immár időjárástól, napszaktól függetlenül tudja aktívan eltölteni a szabadidejét. A létesítményben három felnőtt és egy gyermek bowlingpálya található, hogy a felnőttek mellett a baráti társaságok, családok kisebb tagjai is élvezni tudják a szolgáltatást. Emellett egy játéktermet is kialakítottunk, amelyben a társasjátékon, biliárdon, a csocsón, a táncon keresztül a léghokiig minden megtalálható, ami a kellemes időtöltést tudja biztosítani. Mindezek mellé egy büfét is létrehoztunk a szükséges kiszolgáló egységekkel, kulturált vendégtérrel, hogy aki megszomjazik, megéhezik, egy szendvicset, üdítőt, kávét, egy pohár sört is el tudjon fogyasztani– nyilatkozta hírportálunknak Dusnoki Csaba polgármester.

A létesítmény a Belügyminisztérium 340 millió forintos támogatásából és mintegy 60 millió forint önkormányzati önerőből valósult meg. A sport- és szabadidőközpontot a következő, minimum három évben az önkormányzat tulajdonában lévő cég működteti. Most elsősorban nem a bevételre, hanem arra helyezik a hangsúlyt, hogy a helybélieknek, a járás, a térség lakóinak, az üdülő vendégeknek egy téli-nyári közösségi helyet biztosítsanak, a már megvalósított fejlesztések, például a Kalocsai járás egyetlen fedett szabadtéri színpada, új kerékpár-utak, játszóterek mellett, ezzel is növeljék Szelid és Dunapataj idegenforgalmi vonzerejét.