Az idei első nyitott programot a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen a föld napjához kapcsolódva rendezték meg – tudtuk meg Samu Csilla, múzeumpedagógustól. Elmondta, a közös projekt alapját az ifjúsági önkormányzat pályázata adta. A diákképviselők A te iskolád miért zöld? címmel hirdettek videókészítő pályázatot és arra kérték kortársaikat, hogy egy maximum 5 perces filmben mutassák be, iskolájukban mit tesznek a környezetvédelemért. A pályázatra nyolc félegyházi iskola – Constantinum, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Móra Ferenc Gimnázium, Darvas Általános Iskola, Göllesz Viktor Általános Iskola, Batthyány Lajos Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola, József Attila Általános Iskola – küldte be a filmjét, melyeket a múzeumi családi nap keretében mutattak be a nagyközönségnek.