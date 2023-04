A csütörtöki képviselő-testületi ülés vendége volt dr. Gulyás Zsolt, rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Bács-Kiskun vármegyei főkapitány; Timafalvi László, rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos, kiskunfélegyházi rendőrkapitányság leköszönő vezetője; Tarnóczi László rendőr ezredes, Kiskunfélegyházi kapitányság megbízott vezetője és Mészáros Bálint, rendőr főtörzsőrmester.

Elismerést is átadtak a testületi ülésen

A napirendi pontok előtt az önkormányzat nevében városi elismerést adott át Csányi József, polgármester a félegyházi rendőrkapitányság munkatársának, Mészáros Bálintnak. A rendőr főtörzsőrmester Kiskunfélegyháza város közrend és közbiztonsága érdekében 2022 évben kifejtett kimagasló munkája alapján vehette át az elismerést.

A méltatásban elhangzott: Mészáros Bálint a rendészeti osztály szabálysértési előkészítő csoportjának referense rendőri pályafutását Kiskunfélegyházán kezdte 2011-ben, majd 2014. augusztus elsejétől a szabálysértési előkészítő csoport előadója lett. A szabálysértési eljárások lefolytatása során munkájával jelentősen hozzájárult a szabálysértők elleni hatékony fellépéshez, az állampolgárok biztonságérzetének növeléséhez, a hatékony bűnmegelőzés elősegítéséhez. Munkáját folyamatosan magas színvonalon végzi, intézkedései során határozottan, kulturáltan jár el. Munkatársaival való kapcsolatát kölcsönös tisztelet, bajtársiasság és a korrekt együttműködés jellemzi.

A közbiztonságot szeretnék javítani

A napirendi pont kapcsán dr. Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun vármegyei főkapitány elmondta, szeretné a közbiztonságot még jobban megszilárdítani a vármegyében. Reméli, a lakosság már érzi, hogy a rendőrök többet vannak a közterületeken és nem csak rendőrautókat látnak, hanem intézkedő rendőröket. Hiszen van mit tenni. Nem nagy mértékben, de emelkedett a bűncselekmények száma. Ebben szerepet játszik az embercsempészet, a határzár rongálás, és az online csalások elszaporodása. Ebben az évben ezek visszaszorítása különösen fontos küldetésük lesz – hangsúlyozta a főkapitány. Hozzátette, a másik nagy küldetésük a drog elleni fellépés. Ígéretet tett arra, hogy a drogterjesztők ellen látványosan fognak fellépni. Ugyanakkor fontos feladatnak tartja a drogfogyasztás visszaszorítását is, ezért májusban Bács-Kiskun vármegyében is megalakítják a bűnmegelőzési tanácsot, melynek munkájába a polgármestereket is bevonják.

Harmadik küldetésként a közlekedés biztonságának javítását nevezte meg.

A vármegye ugyanis a statisztikák élén áll a halálos balesetek, az ittas vezetés és a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása terén is

– sorolta a szomorú tényeket a főkapitány.