Bajai kötődésű zenekar is bejutott A Dal 2023 elődöntőjébe – podcast

A Dal 2023 című tehetségkutató műsorban egy bajai érdekeltségű zenekar is tovább jutott március 25-én. Az együttes egyik tagjával, Gilián Péter basszusgitárossal beszélgettünk a következő podcastünkben. Mint azt a zenész hangsúlyozta, bónusz számukra, hogy bekerültek az elődöntőbe a közönség szavazatai alapján, remélik, hogy továbbra is elnyerik a nézők tetszését, talán még a döntőbe is bejuthat a From The Sky rockzenekar.

A From The Sky rockzenekar Fotós: Márton Anna

A Szent László Általános Művelődési Központ egykori diákja a baon.hu-nak elmondta, hogy az extrém metal zenekar Tari Szabolcs énekes, multihangszeres, dalszerző, szövegíró szólóprojektje, 2020-ban indult. A REX című albumuk 2021-ben jelent meg, és elnyerte a HammerWorld magazin hónap lemeze címét, az év végi TOP20-as összesített listán is szerepelt. Az Antarktika versenydalt közösen szerezték. A két album teljes anyagát viszont Tari Szabolcs alkotta. A továbbiakban szeretnének közösen dolgozni a dalokon, tudtuk meg a bajai zenésztől. Gilián Péter Baján, a Danubia Alapfokú Művészeti Iskolában sajátította el a basszusgitározás alapjait, az első zenekarát általános iskolában alapította. Az első Rákóczi zenekar létrehozásáért oklevelet is kapott. Később a Kirsch Péter által vezetett Starlight Stúdióban Pastrovics Szabolcsnál, majd ezt követően a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi Tagintézményében szerzett zenei ismereteket. A Covid-járvány idején 2020-ban került Budapestre. Az évek során több bajai zenekarban is játszott Gilián Péter. A Dal 2023 verseny visszajelzései meglepően jók, mondta a beszélgetés során a basszusgitáros, hamarosan új lemezzel is szeretne előrukkolni a From The Sky zenekar. A zenekar jelenleg két produkciót is futtat párhuzamosan: a hangos koncertek mellett egy akusztikus, szimfonikus előadással is fellépnek, melyből egy új lemez várhatóan 2024-ben jelenik meg. Egy belső lelki utazás, amit lekövet az eddig megjelent két album. A szöveget és a zenét is Tari Szabolcs szerezte. A második lemezen az Antarktika dal kapcsán a szólókat többen írták. Eddigi fellépéseik során a Barba Negra színpadán külföldi zenekarok előzenekaraként zenélhettek legtöbbször. Egy alkalommal Pécset is koncerteztek, a siker óriási impulzust adott a csapatnak. A Dal 2023 versennyel kapcsolatban Gilián Péter elmondta, hogy már maga a fellépés is egy bónusz volt számukra, az pedig, hogy a közönség továbbjuttatta őket, nagyon jól esett a csapatnak. A zenei tehetségkutató első elődöntőjét április 15-én, a másodikat április 22-én közvetíti a Duna Televízió. Arról még nincs döntés, hogy a From The Sky zenekar melyik adásban szerepel, de amint lesz információnk, közölni fogjuk, hiszen a műsor időpontjában közönségszavazatokkal támogathatjuk majd a bajai érdekeltségű csapatot. A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.

