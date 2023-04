Klímaváltozás 1 órája

Bács-Kiskun élen jár a légszennyezés csökkentésében – galériával

Az éghajlatváltozás korunk egyik meghatározó kérdése, ugyanis a most és az elkövetkező években zajló események hatással vannak és lesznek az emberiségre, a gazdálkodásra, valamint az iparágakra is. A szakemberek szerint, ha nem sikerül csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását a Földön, néhány éven belül visszafordíthatatlan változások következnek be. Ennek egyik példája a már most is sokszor tapasztalható szélsőséges időjárás. Országunk, azon belül vármegyénk azonban élen jár a légszennyezés csökkentésében.

Lizik-Varga Katalin

Dr. Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének szenior kutatója tartott előadást Kecskeméten Fotó: Lizik-Varga Katalin

Dr. Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének szenior kutatója gyakran publikál és tart előadásokat hazánkban a klímakérdések kapcsán. Ezúttal Kecskeméten a klímaváltozás természetes és emberi okairól beszélt. A szakember megvilágította a globális felmelegedés okait, és beszélt a klímaváltozás fizikai hátteréről is. Érdekes tényeket osztott meg. Például elmondta, hogy ha nem csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, szélsőséges időjárás várható hazánkban is. Mint mondta, a tavalyi aszály is ezt vetíti előre. A szakember hangsúlyozta: míg Észak-Amerikában egyre hidegebbek a telek – 10-ből már 9-szer fehér a karácsony –, addig nálunk, Európában egyre melegebbek, így nálunk egyre ritkább a hó karácsonykor, és egyre kevesebb is várható a jövőben.

Dr. Kovács Erik előadása Kecskeméten Fotók: Lizik-Varga Katalin

Dr. Kovács Erik többek között azt is elmondta, hogy a kutatások szerint Vas és Zala vármegye nyaranta egyre csapadékosabbá válik majd, míg az alföld egyre aszályosabbá. Ez természetesen kihat majd a mezőgazdaságra is. A megoldást a tevékenységek átcsoportosításában látja. Szerinte a cirok termesztés lehet majd az alföld jövője. Míg a búza és a kukorica a nyugati területeken terem majd jobban. – Az Európai Unió példaértékű üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést hajtott vége az elmúlt időszakban – mondta el dr. Kovács Erik. Magyarország a középmezőnyben egyre jobban teljesít, Bács-Kiskun vármegye pedig alföldi jellegére tekintettel és viszonylag kevés ipari kibocsátásának köszönhetően talán a legjobb a vármegyék között – fogalmazott a szakember. Sajnos azonban vannak olyan országok, ahol az elmúlt években nemhogy csökkent volna, de még emelkedett is az üvegházhatású gázok kibocsátása. A történelem korábbi időszakaival ellentétben, a jelenkori éghajlatváltozásért 90 százalékban az ember a felelős, ennek pedig meg is lesz a következménye. A kutató azonban megnyugtatásként elmondta, hogy az emberiség és maga a természet is folyamatosan alkalmazkodik a változásokhoz, és megtanul majd együtt élni az új helyzettel.

