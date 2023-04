Balogné Papp Boglárka, a Kecskeméti Kodály Iskola intézményvezetője úgy véli, hogy a kóruséneklés összeforrasztja, összetartja az embereket, s emellett a muzsikálás, a pedagógiai prevenció eszköze is. Hangsúlyozta: tudvalevő, hogy a kórustagok az éneklésen kívül is fognak egymással törődni, így az énekkar számukra valóságos szociális hálóvá is válik. Hozzátette: mikor kórusaik együtt énekelnek, együtt fejezik ki érzelmeiket, együtt sírnak és nevetnek, egymás után hallhatják a disszonanciát és oldását, a „zene harmóniáját”.

Az igazgató szerint a kóruséneklésnek az egészségmegőrzésben is nagy szerepe van. Mint mondta, olyan korban élünk, melyben a zenei élmények, a muzsikálás, a kamarazenélés és a kóruséneklés, a kulturális értékek őrzése és ápolása mind a saját egészségünk megőrzésének és megóvásának eszköze. Számos kutatás támasztja alá, hogy a zene egyénileg nyugtat, közösségben pánikot old, terapeutikus hatást gyakorol az emberre. Az intézményvezető hangsúlyozta: a Kodály-módszera kórusénekléssel karöltve megkönnyíti a társadalmi beilleszkedést is. Voltak történelmi korszakok, amikor az emberek különös szükségét érezték a közös éneklésnek, éppen ezért úgynevezett dalárdákat alapítottak, hiszen az együtt éneklés társadalmi konfliktusokat old fel, harmóniában képes össze- és hovatartozást teremteni.