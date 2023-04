Rideg László beszámolt a Petőfi-emlékév programjairól is. Kiemelte, hogy az emlékév keretében 27 dokumentumfilmet készítettek azokról a településekről, amelyek szorosan kötődnek Petőfihez. Azt is hozzátette, hogy készült öt játék és további öt film is Petőfivel kapcsolatban. Megemlítette, hogy a Petőfi-attrakciók megkeresését segítő közúti jelzőtáblákat is hamarosan kihelyezik.

Oláh Gábor területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár azzal a jó hírrel kezdte az előadását, hogy országosan Bács-Kiskun vármegye áll a legjobban az operatív programok végrehajtásában.

Hangsúlyozta, december végéig le kell zárni a megyei terület- és településfejlesztési operatív programot. Majd arról beszélt, hogy a 2021–2027 közötti időszakot felölető TOP PLUSZ operatív program az európai bizottság késése miatt csak a közeljövőben fog elindulni hivatalosan. Elmondta, nagyon sokan irigykedve figyelik, hogy Magyarország kormánya időben tudott bátor döntést hozni, és időben elindította az új operatív program végrehajtását. Ennek az lett az eredménye, hogy 1000 milliárd forintnyi pályázat már sikeresen elindult vagy meg is valósult a kormány előfinanszírozásában. Hozzátette, a közeljövőben további pályázatokat hirdetnek meg annak érdekében, hogy a hibás brüsszeli szankciós politikának ne a települési önkormányzatok legyenek a kárvallottjai. A helyettes államtitkár abban bízik, hogy minden nehézséggel együtt sikerül időben lebonyolítani az újabb operatív programot, amely hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartható növekedés és a fejlődés töretlenül folytatódjon minden vármegyében.