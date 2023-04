A gyűjtés kapcsán az édesapával, Serfőző Józseffel beszélgettünk, aki több mint egy évtized távlatában már könnyek nélkül tud beszélni a történtekről. Elmondta, feleségével nagyon nehéz éveken mentek keresztül, hosszú idő kellett mire fel tudták dolgozni a fiukkal történt tragédiát. József nagyon sokáig önmagát hibáztatta, hiszen a baleset idején ő vigyázott a kisfiúra, aki egy óvatlan pillanatban belenyúlt a konnektorba. A játéknak indult mozdulat csaknem végzetes lett, Jocikát többször is újra kellett éleszteni a baleset után – idézte fel az édesapa.

Elmondta, hónapokat töltöttek kórházban, ahol megtanították neki, hogyan kell gondozni a szinte teljesen magatehetetlen gyermeket. A baleset óta József folyamatosan a fia mellett van, az epilepsziás rohamok miatt egyetlen percre sem lehet magára hagyni. Mivel nem tud nyelni, a nyálát is folyamatosan le kell szívni. Táplálni szondán keresztül tudják. József három óránként eteti Jocikát, tornáztatja, masszírozza, mesél neki. Mindent megtesz, hogy a körülményekhez képest boldog életet biztosítson a kisfiának. A családfenntartó szerepét az édesanya vállalta, aki Kecskemétre jár dolgozni. József otthon végezhető munkákat vállal, hogy kiegészítse a felesége keresetét és az otthonápolási díjat.

Az édesapa azt is elmondta, hogy senki nem tudja megmondani, meddig lehet a fiukat fejleszteni. Tisztában vannak azzal, hogy önellátó soha nem lesz. De, bíznak abban, hogy jobbra fordul az állapota. Vannak időszakok amikor képes a minimális kommunikációra, egyszerű hangokkal válaszol a kérdésekre és rövid ideig a szemkontaktus is tartani tudja. Sajnos egy-egy komolyabb epilepsziás roham vagy betegség után visszaesik az állapota – mondta az apuka, aki azt is hozzátette, hogy neki a reiki segített a trauma feldolgozásában. Tavaly vett részt egy reiki tanfolyamon, ahol rájött, hogy szembe kell néznie önmagával, azzal az énjével, aki a baleset idején volt.

Arról is beszélt, hogy Jocika balesete még erősebbre fonta a köteléket közte és a felesége között. Egymást támogatva, erősítve tudják túlélni a nehéz napokat. Ma már azt vallják, hogy Jocika a balesetével együtt tanítani jött erre a világra. − Ő tanított meg bennünket helyesen élni. Arra, hogy mi az igazán fontos és, hogy tudjunk örülni az élet apróságainak – fogalmazta meg az édesapa, aki mára megtanulta pozitívan szemlélni az életüket. A kisfiuk miatt is muszáj pozitívnak maradnia, hiszen minden rezdülésüket érzi és átveszi – mondta.

József arról is beszámolt, hogy az unokahúga kezdeményezésére korábban már indult gyűjtésből sikerült egy új, elektromos betegágyat vásárolni. Futotta még egy nagyobb, platós mérlegre, amin babakocsival együtt tudják Jocika súlyát megmérni. Adományokból vették meg azt az elektromos betegemelőt, amivel biztonsággal bírják mozgatni az ötven kilós Jocikát. Az édesapa dereka, gerince, válla ugyanis már nem bírja a sok emelést.

József azt is elmesélte, hogy Jocika balesete mellett a felhalmozódott adósságaik okán a bankokkal is meg kellett küzdeniük. Mára eljutottak oda, hogy véglegesen rendezni tudták a hiteleiket. Kimásztak ugyan az adósságcsapdából, de jelenleg önkormányzati bérlakásban élnek, ahol fontos lenne a fürdőszobát felújítani és átalakítani. Kellene egy speciális kád is, amiben Jocikát meg tudják fürdetni. Sokat segítene a fiuk egészségmegőrzésében egy mágneses érterápiás eszköz is. Jelenleg bérelnek egyet, használatával ugyanis sikerült csökkenteni az epilepsziás rohamok számát és az izomlazításában is segít. Egy ilyen készülék másfél millió forintba kerül, megvásárlására a pelenkák, a gyógyszerek és a tápszer havi költségei mellett végképp nincs lehetőségük – összegezte helyzetüket Serfőző József.

Ismét összefogásra buzdítják a félegyháziakat

Jocika történetét megismerve újabb jótékonysági akciót indított a félegyházi önkormányzat és a Tourinform iroda közösen. Ezúttal kupakgyűjtésre hívják a félegyháziakat. Május 27-én, az erőemelő bajnokság keretében pedig jótékonysági sütivásárt is rendeznek. A bevételből Serfőző családot szeretnék támogatni – tudtuk meg Bajzák Andreától, a jótékonysági akció egyik szervezőjétől. Elmondta, a kupakokat a piac bejáratánál felállított kupakgyűjtő szívbe várják. Aki teheti utalhat is a családnak. Bankszámla szám: Serfőző József: 51700069-15392763 Fókusz Takarék.