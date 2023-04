Tovább bővül a Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Együttműködése a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karával (PTE KPVK). Az újabb együttműködési szándéknyilatkozatot kedden írták alá Kecskeméten, a TIT székhelyén, a Tudomány és Művészetek Házában. Mindezt sajtótájékoztatón jelentették be, melyen részt vesz prof. dr. Szécsi Gábor egyetemi tanár, a PTE KPVK dékánja, a megyei TIT alelnöke, dr. Kraszkó Károly, a megyei TIT elnöke és Szabics István, a megyei TIT igazgatója.

A vezetők beszámoltak a közelmúlt egyetemi szintű posztgraduális képzéseinek tapasztalatairól, és a felnőttképzés folytatásról. Az együttműködés új területe a TIT által 1973-ban, 50 éve alapított Óvodapedagógiai Nyári Egyetem jövőbeni közös szervezése. E magas szintű, akkreditált három napos rendezvény, mely ebben az évben június 14-16. között zajlik, a neveléstudományt állította a tanácskozás középpontjába, a korábbiakban központi témaként szereplő tehetséggondozás mellett. E rendezvény további értéke az eddig is követett gyakorlat folytatása, a határon túli magyar szakemberekkel folytatott tapasztalatcsere és kapcsolatfelvétel.

Szabics István felidézte Óvodapedagógiai Nyári Egyetem megalapítását, és az ötven év eseményeit. 1973-ban indult útjára, akkor még a kecskeméti Tanítóképző Főiskola segítségével. Az első nagyobb rendezvényük 1974 nyarán valósult meg. Az első 30 évben kizárólag Kecskemétre várták a résztvevőket, az utóbbi két évtizedben azonban vándorkonferenciává váltak, és bejárták az ország nagyobb településeit. Idén 48. alkalommal hívják életre. Azért nem 50. jubileumi egyetem, mert sajnos 2020-ban és 2021-ben nem tudták megtartani a járvány miatt.

Óvodapedagógiai Nyári Egyetem akkreditált, így beleszámítható az óvodapedagógusok kötelező továbbképzései közé. Minden évben a második nap egy határon túli településre látogatnak, ahol tapasztalatszerzés keretében ismerkednek meg az ottani óvodák munkájával. Idén Horvátországba, Eszékre utaznak.

Szabics István hozzátette: nagy öröm számukra, hogy a Pécsi Tudományegyetem melléjük állt, és együttműködést kötött velük. Sajnos Kecskeméten már nincs óvodapedagógiai képzés, így új partnert kerestek, és a pécsi egyetemmel 10 éves jó kapcsolatuk van a felnőttképzés keretében.

Prof. dr. Szécsi Gábor a sajtótájékoztatón összegezte az együttműködésük pozitívumait. A TIT-nek világos és irányadó a törekvése a felnőttképzés terén. Ezen a vonalon szeretne a jövőben még erősebb piaci szereplővé válni. Ő mindkét intézményben vezető szerepkört tölt be, így jól átlátja a közös együttműködés lehetőségeit. A pécsi egyetemen nagyon erős a pedagógiai képzés, jelenleg 70 százalékos a túljelentkezésük. A TIT által 50 éve megalapított Óvodapedagógiai Nyári Egyetem egyedülálló képzés az országban, minden évben nagy érdeklődés kíséri. Az elméleti plenáris előadások mellett a gyakorlat is helyet kap, ráadásul nemcsak helyben, hanem határon túli kitekintés által is. Az értékteremtésre törekszik, miközben ötvözi a hagyományos elemeket a mai kor digitális technikájával. Nem utolsó sorban a kapcsolatépítések terén is gyümölcsöző a nyári egyetem.

A megyei TIT és a Pécsi Tudományegyetem a felnőttképzés, a tanfolyamok és továbbképzések kapcsán már sok éves jó tapasztalatot tudhat maga mögött. E téren is újabb képzéseket terveznek. Hozzátette: sikerrel zajlik a tavaly elindított közös Public Relation képzésük. Hamarosan pedig a matematikai tanítást segítő, új élménypedagógiai metodikát hozzák el a városba. A támogatók jóvoltából ráadásul ingyenesen tarthatják meg a tanfolyamot és ingyenesen adják át a játékokat is.

Végül leszögezte: a TIT törekvése nagyon jó, élére állhat a városban a minőségi felnőttképzésnek, melyben egyetemük is partner.

