A vasárnapi Kossuth téri szentmise szertartásához a stabil hátteret Hatházi Róbert és kollégái biztosítják majd.

– Háttérfeladatot látunk el: ha minden rendben van, nem látszik, ha viszont valamit nem csinálunk jól, akkor megakadhat a szertartás – nyilatkozta a kecskeméti Szent Család Plébánia vezető lelkipásztora a Magyar Kurír katolikus hírportálnak.

A sekrestye ellátása, a szentmiséhez kapcsolódó liturgikus eszközök megfelelő időben, megfelelő helyre juttatása és a papok áldoztatása lesz a feladatunk. Másfél évvel ezelőtt, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alatt is ő vezette Ivanics Zoltán atyával a sekrestyei szolgálatot, ezért kérték fel most is őket erre a feladatra.

– Ezúttal is pontos utasításokkal érkezetek a vatikáni liturgikus felelősök a szentmisét illetően. A Vatikán szertartásfelelősei már a bejárásra is egy térképpel érkeztek, amely mutatta, kinek hova kell majd állnia, mit kell csinálnia, hogyan kell mozognia. Meghatározták a liturgikus eszközöket is. Nekünk az a feladatunk, hogy megvalósuljon, amit kérnek – mondta el a Magyar Kurírnak Hatházi Róbert.

A kecskeméti vezető lelkipásztor szinte ugyanazokkal az emberekkel végezi együtt a szolgálatot, mint a NEK alatt, közvetlen munkatársaival: Ivanics Zoltán plébánostársa, Takács Gábor állandó diakónusa, hitoktatói, a kecskeméti sekrestyése, Darabos Bálint Péter, valamint új csapattagokként a Nyolc Boldogság Közösség pécsi házának nővérei.

Bács-Kiskun vármegyéből is több zarándokbusz indul majd a pápalátogatás szombati és vasárnapi eseményeire.

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikumból hetven diák utazik szombaton különbusszal Budapestre, ahol a Papp László Arénában Ferenc pápa a fiatalokkal találkozik majd.

Előző nap, pénteken a Szent István Bazilikában, ahol a Szentatya a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és a lelkipásztori munkatársakkal találkozik, jelen lesz a kiskunhalasi Szent Péter és Pál Római Katolikus Főplébánia lelkipásztora, Seffer Attila plébános is, akit budapesti zarándokútjára elkíséri Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere is, aki 2016-ban a város ajándékaként halasi csipkét vitt Ferenc pápának és személyesen adta át a Vatikánban.