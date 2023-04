Ezt követően Szappanos Benedek a bor kultúrájáról beszélt, majd Hetényi József főszervező mutatta be a bíráló bizottság tagjait. Először a fehérborokat kóstolták, nemcsak a zsűri tagjai, hanem a jelenlévő gazdák is. Az utóbbiak olyan szerencsés helyzetben voltak, hogy ők, amennyiben akarták, valamennyi mintát megízlelhették, míg az ítészek csak minden harmadikat. A bíráló bizottság tagjai közül egyvalaki négy-öt minta után véleményt mondott a kóstolt borokról. A hagyományos fajták mellett olyan régebbi szőlőkből készült borok is feltűntek, mint a piros szlanka vagy a pozsonyi fehér. A különlegesebb fajták közül a borsmentát, pálmát, a trillát a fehérek közül, a vörösök közül pedig az otellót, pinot reginát, pamerzst kóstolhatták. A két utóbbi fajta a rezisztens vonalat képviseli a vörös fajták között.

A hármas számú bizottság elnöke Filus János, a Kiskőrösi Evangélikus Gimnázium és Technikum szőlész-borász szaktanára volt, aki összegzést mondott lapunknak a kóstolt borokról.

– Tiszta szívből és őszintén gratulálok a szervezéshez, mert egy települési borversenyen ilyen nagy számú bormintát összehozni óriási szervezést jelent.

Úgy gondolom, hogy e mögött olyan szervező bizottság áll, Hetényi József vezetésével, akik képesek voltak ezt kitűnően megoldani. Kiváló helyszínen, nyugodt körülmények között bíráltuk a borokat. A fajták besorolása tökéletes volt, és ami számomra meglepő volt, hogy több új fajtát is kóstolhattunk. A bíráló bizottság egy része, beleértve magamat is, ezeket még nem kóstolta. A fehér boroknál szépek voltak a kövidinkák, meglepően jók voltak a biankák, amit ki tudtunk emelni. Az illatos fajták közül a cserszegi fűszeres és az Irsai Olivér nem hozták a tőlük megszokott és várható eredményeket, a generosák között viszont nagyon sok szépet kóstolhattunk. Véleményem szerint a rozé borok minősége elmaradt a várttól és a megszokottól. Nagyon szép volt viszont a vörösborsorozat, úgy gondolom, hogy a legtöbb aranyérmet azok a fajták kapták. A fajtasor kiváló volt, és nemcsak Kunsági, de más borvidékről származó borok is voltak, amelyek szépen fel voltak építve. Összeségében azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó hangulatú borversenyen vettünk részt. Azt gondolom, hogy aki egyszer itt volt Ballószögön, az nem fogja elfelejteni a csapatot, mert nagyon komoly szervezőmunkát végeztek – tette hozzá Filus János.

A versenyen a kilencvenegy mintából huszonnégy kapott arany, negyven ezüst, húsz pedig bronz minősítést. A legtöbb pontszámot – a húsz pontos rendszerben – a Szőlészeti-Borászati Kutató Intézet Kecskeméti Kutatóállomásának Néró rozé bora kapta, 19,63-at. Az eredményhirdetés május 6-án, a kakasfőző majálison lesz, ahol a nyertes borokat meg lehet majd kóstolni.