Hagyományos költészet napi versmondó találkozóját rendezte meg a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának Kápolna utcai intézményegységében. Az eseményen köszöntötték a VersVarázs online műveltségi vetélkedő eredményes résztvevőit is.

A kecskeméti Mélymerülés nevű utcalap szerkesztői, alkotói és kiadója a folyóirat idei első számának megjelenésével most egy olyan családnak szeretnének segíteni, akik az elmúlt négy évben veszítették el két kisfiúkat és most is nagyon nehéz helyzetben vannak. Négyszázezer forintos tartozásuk másnak talán kevésnek tűnhet, de nekik a mindennapjaikat határozza meg. A folyóirat megvásárlásával most segíthetnek a nehéz helyzetbe jutott családon.

Tűz keletkezett egy vendégházban, Lajosmizse mellett, egy tanyán. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a lángokat.

Kecskeméten, a Hírös Agóra ad otthont e hétvégén a Természetgyógyász és Egészség Napoknak, mely idén megújult formában várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap.

Akinek valamilyen kedvezmény járt 2022-ben a személyi jövedelemadóból és év közben, havonta nem érvényesítette azt, ő a személyijövedelemadó-bevallásában egy összegben juthat hozzá a pénzéhez, ha kitölti a jogosultsági, valamint a visszaigényléssel kapcsolatos adatait.

Nemesnádudvaron az Etsberger Kft. Bemutató termében rendezték meg az első Csillagom Bazár rendezvényt április 15-én délelőtt, az időjárás így nem zavarta sem az árusokat, sem az érdeklődőket.

A TST táncstúdió New Generation 2 formációja csapatban és egyik tagjuk, Duka Viki szólóban kijutott a Dance Star táncvilágbajnokságra, melyet májusban rendeznek meg Horvátországban. A kijutás azonban nem jelent egyet a kiutazással, hiszen a családoknak megterhelő kifizetni a költségeket.

Az OTP Bank Liga 27. fordulójának szombati játéknapján a Kecskeméti TE a Zalaegerszeggel csapott össze a Széktói Stadionban. A találkozón remekelt a KTE és csakúgy, mint előző héten Felcsúton, ezúttal is 3-0-ra győzött.

Kigyulladt egy családi ház Foktőn. A tűzoltók a Szent János utcában eloltották a lángokat.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló Bajai LC a 11. Anda Kalocsa FC-t fogadta a vármegyei első osztályú bajnokság 20. fordulójában. A félidő hajrájában a hazaiak szerezték meg a vezetést, Baladin Domninik góljára azonban Farkas Zalán három percen belül válaszolt.