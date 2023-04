Végleg pont kerülhet a 23 évvel ezelőtt, a kecskeméti Silver diszkónál történt emberölési ügy végére. A Nemzeti Nyomozó Iroda a két gyanúsított vonatkozásában vádemelési javaslattal küldte meg az iratokat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség részére. A korábban döglött ügyként aposztrofált eset – úgy tűnik – végleg megoldódik.

Egy súlyos stádiumú endometriózis testet és lelket is gyötrő megpróbáltatásai után adott életet három egészséges kislányuknak a kisszállási Vinacsek Beatrix. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház történetében most születtek először hármas ikrek. Ráadásul a halasi orvosok végezték az édesanya endometriózis-műtétjét is, ami után sikert hozott a lombikkezelés.

Év végére elkészülhet a M5-ös autópálya hetényegyházi lehajtója, ezzel nagyban megkönnyítve a városrész közlekedését.

A Dal 2023 című tehetségkutató műsorban egy bajai érdekeltségű zenekar is tovább jutott március 25-én. Az együttes egyik tagjával, Gilián Péter basszusgitárossal beszélgettünk a következő podcastünkben. Mint azt a zenész hangsúlyozta, bónusz számukra, hogy bekerültek az elődöntőbe a közönség szavazatai alapján, remélik, hogy továbbra is elnyerik a nézők tetszését, talán még a döntőbe is bejuthat a From The Sky rockzenekar.

A Gong rádió vendége volt dr. Temesvári Péter, Kecskemét város jegyzője, aki most a megújult városházával kapcsolatos fejlesztésekről beszélt.

Fának csapódott egy kamion Gátéron. A járműben ülő két ember nem sérült meg.

A feltételezett fekete párduc után most egy vaddisznócsalád tartja lázban a halasiakat, egy anyakoca a kicsinyeivel költözött be a városszéli Sóstó melletti nádasba. A helyi horgászok vezetője azt kéri a Sóstóra és a közeli parkerdőbe látogatóktól, hogy legyenek figyelmesek, és ha lehet, messziről kerüljék el a vadakat.

Kedden Kiskőrösön, az egyik áruházlánc parkolójában rendezték meg a Kerékpáros Iskola Kupa és a „Ki a mester két keréken?” összevont vármegyei döntőjét.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt két férfival és egy nővel szemben, akik fél év alatt kilencszer loptak Kiskunhalason. A banda általában telephelyeket, raktárokat és melléképületeket fosztogatott, de egyszer még a kiskunhalasi börtön területéről is loptak.

A Mandiner szerint a tavalyi nemzeti ünnepen tartott összellenzéki rendezvényen nem volt akkora tömeg, ami indokolta volna a rengeteg járművet, amelyeket a baloldaliak állítólag béreltek. Az ügyben ismeretlen tettes ellen tett bejelentést a NAV-nál Tényi István.

Súlyosan megsérült az a férfi, aki szerda délelőtt autójával letért az útról, árokba hajtott és többször is átpördült az 5309-es úton, Imrehegy közelében.