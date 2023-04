A rangos megmérettetésnek idén is az Újvárosi Általános Iskola adott otthont. A Petőfi-emlékévre tekintettel a diákok a 200 éve született irodalmár életművéből választották verseiket. Ezúttal is igen nagy számban, 9 település 17 iskolájának 61 diákja vett részt – mondta el Ábrahámné Tóth Edit intézményvezető. Kiemelte: immár hagyomány, hogy minden évben más-más tematika szerepel a kiírásban. Ez évben azt kérték, hogy a diákok olyan verset válasszanak, amelyet Petőfi Sándor vagy valamely kortársa írt, illetve magáról a költőről íródott.

A vidám hangulatú ünnepi műsor után – melyben megzenésített versek hangzottak fel – a Bajai Tankerületi Központ nevében dr. Munczig Dénesné osztályvezető köszöntötte az egybegyűlteket. A diákok négy korcsoportban adtak számot tudásukról, egy-egy háromtagú szakmai zsűri előtt. Az ítészek figyelték a szép kiejtést, a tiszta beszédet, a szavalók kiállását, kisugárzását, de a versválasztás is fontos szempont volt a döntés során. Amint az értékeléskor elhangzott, több kategóriában is nehéz dolguk volt, hiszen az egyes korcsoportokban több diák is közel azonos teljesítményt ért el, ami bizonyítja tehetségüket és felkészítőik gondos munkáját.

Eredmények:

1–2. osztály kategóriájában: 1. Bleier Boglárka MNÁMK, 2. Sziegl Janka (Bácsborsód), 3. Galó Melodi (Gara), különdíj: Puruczki Péter (Érsekcsanád).

3–4. osztályosok kategóriájában 1. Szalai Levente (Bajai Eötvös József Ált. Isk.), 2. Bosnyák Boglárka (Bácsbokod), 3. Bajai Hanna (Sugovica Sportiskolai Ált. Isk.). Különdíjat Kőrösi-Pataki Zselyke (Sugovica Sportiskolai Ált. Isk.) kapott.

5–6. osztályosok között 1. Hegyi Zselyke Csenge (Bajai Eötvös József Ált. Isk.) 2. Nagy Flóra (Szent Balázs Katolikus Ált. Isk.), 3. Harsányi Gréta (Szent László ÁMK) lett, különdíjat kapott Szabó Szófia (Újvárosi Ált. Isk.).

7–8.osztályosok korcsoportjában 1. Hegyi Hunor, (Bajai Eötvös József Általános Iskola), 2. Cser Anna (Dusnok), 3. Sztanity Róbert Dominik (Vaskút), Tóth Márk (Újvárosi Ált. Isk.) pedig különdíjat kapott.