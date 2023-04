Vasárnap egy másik eseményhez is kapcsolódott a szentmise, mivel az elsőáldozást is meghirdette Szűcs Tibor plébános. Az eseményen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is.

– A szentmise után a vaskúti temetőben, a felvidéki kitelepítés emlékére felállított kopjafánál emlékeztünk a kitelepítés áldozataira, elszenvedőire. Itt koszorúzás is volt. Ezt követően a helyi Szőlőfürt vendéglőben egy ebédet fogyasztottak el közösen azok, akik valamilyen módon kötődtek vagy elszenvedőkként, vagy családtagként a felvidéki kitelepítéshez – mondta a baon.hu-nak Alszegi Zoltán polgármester.