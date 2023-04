A Mélymerülés utcalap egy nem mindennapi művészeti folyóirat. Hiszen a 2019-es alapításkor az alapítótagok célul tűzték ki, hogy a lapban lehetőséget biztosítanak a kecskeméti elismert és még a pályájuk elején járó művészek bemutatkozására, emellett pedig a mélyszegénységben élőket segítik az eladott példányok befolyt összegéből.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a folyóirat egy jótékonysági kezdeményezés is. Ugyanis a szerkesztők ingyen dolgoznak, a szerzők nem kérnek honoráriumot és a terjesztők sem kapnak százalékot a bevételből. Mindenki a tehetségével segít egy jó cél érdekében.

Minden évben négy számot jelentetnek meg. Ez évi első számuk is gazdag tartalmat tár az olvasók elé.

A lap bemutatóját április 14-én, pénteken tartották a Katona József Könyvtárban.

Az idei első lap megjelenése most egy nem mindennapi helyzetbe jutott család sorsának enyhítését szolgálja. A helyzetet a következőképpen mutatja be Somogyi Tímea, a kiadó vagyis a Védőháló Karitatív Közhasznú Egyesület és Adománybolt vezetője:

„Egy olyan családnak szeretnénk segíteni, akik az elmúlt négy évben veszítették el két kisfiúkat és most is nagyon nehéz helyzetben vannak. A gyerekek ápolása és temetése miatt kényszerültek a hitelfelvételre, ezért vannak most bajban. Családi támogatásra nem számíthatnak. Az apa régóta dolgozik egy helyi vállalatnál, rendes emberek. Rendben fizették a törlesztő részleteket és nevelik két kisebb gyermeküket. Próbálnak úgy túlélni, ahogy egy olyan tragédiát lehet, amit két gyermek elvesztése jelent egy családnak. De időközben sokat nőtt a megélhetésük költsége, nem tudták törleszteni tartozásukat. Jó emberek márpedig vannak, és még olyan helyen is találkozhatunk velük, ahol a legkevésbé várná az ember: a végrehajtó cég egyik alkalmazottja látva a helyzetet, kifizette a legutolsó részletet. De ez nem igazi megoldás, csak nyertek egy kis időt. A tartozás négyszázezer forint, ennyi kell most a kicsit jobb élethez. A Mélymerülés Utcalap bevétele és a támogatók adománya most hozzájuk kerül. Arra kérünk mindenkit, aki tud, segítsen.”

A színes lap ára ezer forint, amelynek minden forintja a fent említett család sorsának enyhítését szolgálja.

Azonban a folyóirat megvásárlásával gazdag és különleges tartalmat kap kézhez, mely szorosan kapcsolódik az idő, az elmúlás és az emlékezés témaköreihez.

A megújult arculattal rendelkező 16 oldalas lap 19 szerző 33 művét és alkotását tartalmazza – mondta el a bemutatón Kriston-Vízi József felelős szerkesztő.

Mint mondta, szerepel benne próza, lírai munka, képző- és iparművészeti fotóanyag, és egy újítás is, mégpedig egy zeneszám, melyet egy Qr-kód beolvasásával hallgathatnak meg az olvasók.

Az elmúlt három évben ötmillió forintot sikerült eljuttatni a nélkülöző embereknek a folyóirat eladásából és a támogatóknak köszönhetően

– hangsúlyozta Libor Zoltán, a lap irodalmi szerkesztője.

A folyóirat bemutatóján Bori Ernő és Csekő Sándor zenéje alapozta meg igazán a hangulatot.

Aki a helyszínen nem tudta megvásárolni a folyóiratot, hozzájuthat többek között a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban, a Kecskeméti Katona József Színházban, a Koch Borházban és a Védőháló Adományboltban, valamint a www.vedohalo.hu honlap webáruházában is.