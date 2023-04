Dr. Papp Zoltán, a Szent-Györgyi Albert Technikumának igazgatója üdvözölte az együttműködést és örömét fejezte ki, hogy így még több egyetemet végzett ápoló dolgozhat Kecskeméten.

Dr. Mák Kornél, az egyetem docense, a Bolberitz Pál Képzési Központ vezetője elmondta, hogy a stratégiai együttműködés alapjait lefektették, és a részleteit hamarosan kidolgozzák. Ezenkívül felveszik a kapcsolatot a cserkészekkel, hogy a képzésben is meghonosodjanak azok az értékek, amiket a cserkészet képvisel. A képzési hely vezetője elmondta, hogy szeptembertől újraindul az óvodai és iskolai mentálhigiénés szakpedagógusi és a szociális gerontológus képzés. Mák Kornél arról is szólt, hogy a hittudós, közéleti személy Bolberitz Pál hagyatékából testvére felajánlott képeket, iratokat az egyetem részére, köztük Bolberitz történelem érettségi dolgozatát is.