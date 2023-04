Szemereyné Pataki Klaudia a rádióműsorban elmondta, hogy a város már több alkalommal kitüntette a kecskeméti Mercedes-gyárat a Gazdaságfejlesztési Díjjal, de a csütörtöki elismeréssel – amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott át a városházán – a kormány is elismerte a Mercedes és Christian Wolff munkáját.

A polgármester hangsúlyozta: a mai zűrzavaros világban Kecskemét mindenki számára kiszámítható pontot jelent.

Biztos gazdasági környezet jelent a város, biztonságban vannak a munkahelyek és van jövője a város gazdasági életének. Ez abból is látszik, hogy a Mercedes további befektetéseket eszközölt, az új gyáregységgel mintegy megduplázza gyártó kapacitását. Ezzel a Daimler konszernen belül globális szinten is a legnagyobb gyáregység épül fel Kecskeméten.

Ez több munkalehetőséget is jelent a városban, ezen belül nagyobb szükség lesz a magasabban kvalifikált munkaerőre, mivel a legfejlettebb technológiát alkalmazza a Mercedes. Ez egyben azt is jelenti, hogy a duális képzésben résztvevő fiatalok számára is jövőt tartogat a város – fogalmazott a polgármester az autógyár beruházásáról, melynek próbaüzeme 2025-ben indul.

A polgármester beszélt a Katona József Gimnázium múlt héten átadott sportcsarnokáról is, mely Dunszt Ferenc nevét viseli. A csarnok az Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjának keretében készült el, de multifunkcionális sport teret biztosít a helyi sportolóknak: eredendően a futsal bázisa, de mellette röplabda, a kézilabda és a kosárlabda csapatok is tarthatnak edzéseket az új épületben. Napközben pedig a gimnázium diákjai használják sportfoglalkozásra. A polgármester hangsúlyozta, hogy a csarnokkal szintén a jövőbe ruháztak be, az ifjú generációt támogatva, lehetőséghez juttatva a fiatalokat.

A társasági adó (TAO) források egy részét az utánpótlás nevelésére fordította a város, amiben igen szép eredményeket ért el az elmúlt 10 évben: a város közel 20 helyszínén létesítettek sporthelyszínt. A város mintegy 500 millió forintot fordított erre, de vállalkozói tőkében további több mint másfél milliárd forintot mozgatott meg. A fejlesztésekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a városban több mint kétezer fő futballozzon valamilyen szinten és formában. Hozzátette, hogy a KTE csapata sikereit annak is köszönheti, hogy az alulról jövő építkezés szépen beért.

A KTE stadionjának fejlesztéséről elmondta, hogy három éves fejlesztési program keretében újítják meg a komplexumot.

Tavaly elvégezték azokat a fejlesztéseket, melyek ahhoz kellettek, hogy a csapat helyben tudjon játszani. Idén folytatják a pálya felújítását, amit TAO forrásból tervezne elvégezni. Így az őszi szezonban már egy jó pályán fogadhatják az – akár nemzetközi színtérről érkező – vendégcsapatot. A következő ütemben pedig a nézőtér megújítása következik.