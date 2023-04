Paletta Kristóf pályaműve a rendészeti utánpótlást érintő kihívásokról szólt, a koronavírus árnyékában. A fiatal kalocsai rendőrtiszt különdíjjal tért haza a konferenciáról. Az egyetem tanszékének bejegyzését az alábbiakban olvashatják.

„2023. április 19-én zajlott egyetemünkön a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciója. Tanszékünk is érintett volt, hiszen tanszékvezetőnk, Dr. Hegedűs Judit, talán az egyik leggyakrabban előforduló név volt a programfüzetben: négy hallgató tudományos munkáját segítette konzulensként. És nem is kis eredménnyel!

Az Alkalmazott Társadalomtudományi Tagozatban Homonnai-Sipos Emese és Paletta Kristóf tartottak előadást pályamunkájukból. Emese a rendőri motivációt kutatta, Kristóf dolgozata pedig a rendészeti utánpótlást érintő kihívásokról szólt a koronavírus árnyékában.

A Kriminológia és Büntetés-végrehajtás Tagozatban Németh Ádám és Molnár Imre versenyeztek, mindketten a fiatalkori bűnelkövetés körülményeit és megelőzési lehetőségeit vizsgálták.

A hallgatók és konzulensük áldozatos munkáját, fáradozását siker kísérte, hiszen Molnár Imre, Németh Ádám és Paletta Kristóf egy-egy különdíjjal térhettek haza a versenyről.

Szívből gratulálunk hallgatóinknak a kiváló pályaművekhez, bízunk benne, hogy az ezekből nyert tudást kamatoztatni tudják pályájuk során! Kívánjuk, hogy soha ne veszítsék el a tudomány iránti lelkesedésüket! Hegedűs Judit tanárnőnek pedig hasonlóan szép sikereket, minél több tehetséges hallgatót kívánunk!

A Rendészeti Magatartástudományi Tanszék oktatói gárdája továbbra is várja a tudományaink iránt érdeklődő, kutatni vágyó hallgatókat. Megéri!” – áll az egyetem bejegyzésében.