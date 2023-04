A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program kezdeményezés Pécsről indult 2010-ben. A program a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásának nemes gondolatából mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató, nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé terebélyesedett.

A Magyarok Kenyere valójában olyan „össznemzeti” kenyér, amelybe nemcsak a hazai, hanem a határainkon túl élő magyar honfitársaink által megtermelt búza is belekerül. A mozgalom indulásakor összegyűlt 10 tonna gabona több mint százszorosára bővült, a csatlakozó gazdálkodók száma pedig a Kárpát-medencében szintén évről évre rekordot dönt, amely egyre közelebb visz a program küldetésének beteljesítéséhez. Nevezetesen, hogy minden szükséget szenvedő magyar ember asztalára kerülhessen a mindennapi kenyérből.

Ez az ünnepség ennek a remek kezdeményesnek a vármegyei nyitórendezvénye is volt egyben. Nagyné Legény Ildikó, a MAGOSZ Országos Gazdasszony Tagozat elnöke köszöntőbeszédében hangsúlyozta, mennyire fontos az összetartozás és az érdekek képviselete, hogy a hagyományok megélése nélkül egy nemzet sem képes hosszútávon fennmaradni.

Mint mondta, a kezdeményezésnek köszöntően számos rászoruló asztalára jut a bőséges, tápláló magyar kenyérből annak ellenére, hogy a mai magyar agrárium küzd többek között a Covid, a háború, az aszály és a gabonahelyzet nehézségeivel.

Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság elnöke, a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy a búzaszentelés Szent Márk napján évszázados hagyomány. A képviselő egy, az apai felmenőitől örökül kapott igét hozott magával, melyet fel is olvasott a jelenlévőknek: „Az ország haszna pedig mindenek felett a földművelést kedvelő király.” (Prédikátorok könyve 5:9). Mint mondta nagy becsben tartja ezt a mondatot, és büszke rá, hogy mai formájában a magyar kormányzat szintén e gondolat mentén dolgozik, és lehetőségeihez mérten mindent megtesz a gazdálkodók érdekében.

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta, hogy vármegyénkben a tavalyi évben 15 ezer kilogramm búza gyűlt össze, amelyből 10 560 kilogramm liszt készült a cégek és magánszemélyek jóvoltából. Emellett több mit 2 millió forint pénzadomány és egyéb természetbeni adomány gyűlt össze. A lisztet és az egyéb természetbeni adományokat 12 szervezet az egyházakkal és az önkormányzati szervezetekkel együttműködve szétosztotta a vármegyében élő rászoruló családoknak – hangsúlyozta az elnök.

Fotó: Horváth Gréta

Gáspár Ferenc a program kapcsán elmondta: továbbra is várják a jószándékú felajánlók segítségét, termény- vagy pénzadományát, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékát is, hiszen minden búzaszem, a legkisebb adomány is számít az elesettek támogatásában, és segít a sikeres közös Kárpát-medencei magyar jövő építésében.

Borbély István, a Dunavecsei Gazdakör Egyesület elnöke a rendezvényen megemlítette, hogy Dunavecse talán az ország egyik legrégebb óta lakott települése, valószínűsíthetően a Krisztus előtti 6000 és 5400 közötti időszakban már lakott volt. − Legyünk méltók nagy elődeinkhez − fogalmazott.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Rittlinger József, a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumi elnöke, a NAK Baranya Vármegyei Elnöke, egyúttal a MAGOSZ elnökségi tagja, továbbá Petőházi Tamás, a NAK Szántóföldi növénytermesztési és beszállító ipari osztály elnöke, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnöke.

Az eseményen Duda Dániel szatmári verbunkot adott elő, Duda Nóra előadásában pedig Petőfi Sándor Csokonai című versét hallgathatták meg a jelenlévők. A Bács-Kiskun Vármegyei Gazdakörök településeiről hozott búzát és a búzamezőt Bese Gergő Péter dunavecsei plébános áldotta meg, majd papi felvezetéssel körbejárták a búzatáblát és áldást osztottak a négy égtáj felé a bő termés reményében. Majd a megáldott búzát a gazdaköri elnökök hazavitték. A záró áldást Váradi Péter solti lelkész, valamint Vass Huba esperes mondta el.

Ezt követően Borbély István és Családja és a Dunavecsei Gazdakör közösségépítő beszélgetésre invitálta a jelenlévőket.