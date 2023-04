Kecskeméten, a Hírös Agóra adott helyet a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Kör utolsó találkozójának. A tagok zenével és versekkel emlékeztek és ünnepeltek.

Kovács István József, Pilinszky-díjas költő, a Magyar Kultúra Lovagja, a baráti kör elnöke 28 éve vezette a társaságot. Röviden felidézte az elmúlt évtizedek fontosabb eseményeit, megemlékezett az elhunyt társaikról. 35 éve, éppen a rendszerváltás körvonalazódott, és országosan egyre több irodalmi kör alakult meg. Ezek közül ma már csak néhány működik. Akkor sokak íróasztalfiókjából előkerültek írások, melyek előtte nem jelenhettek meg, de sorra íródtak az újabb versek, novellák.

Büszkén tette hozzá: végig azt csináltuk, amit szerettünk. Ugyanabban a szellemiségben működünk, melyet az elején kitűztünk célként. 35 év alatt több mint 150 kötet született, és 500-nál is több műsort rendeztek. Sokan meghaltak az évtizedek alatt, jöttek újak is, de sajnos mára elöregedtek, nincs nagyon utánpótlás. Ezért döntött úgy, hogy befejezi a baráti kör működtetését. A város különböző irodalmi programjaiba azonban bekapcsolódnak a tagok. Ennek kapcsán hozzátette: az évek alatt a tagok önálló irodalmi csoportokat is alakítottak, melyek továbbra is működnek. Ilyen például a Sántha György kör, a Mátyássy József kör, az Irodalmi Kávéház.