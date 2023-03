A részletekről Légrádi Anita és Gudricza Csilla pedagógusok adtak számot. A Rajtad áll a jövőd! program hozzájárul az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének egyik fő pillérének megvalósításához: a gyermekek és fiatalok részvételének erősítéséhez, amely abban támogatja a gyermekeket és fiatalokat, hogy fejlődésük során egyre inkább képesek legyenek dönteni és aktívan részt venni egy közösség életében.

A Rajtad áll a jövőd! program egy olyan társadalmi innovációs kezdeményezés, amely segíti a fiatalokat abban, hogy valamely őket (is) érintő társadalmi problémára megoldást dolgozzanak ki. Ez lehet egy már létező megoldáshoz képest hatékonyabb, eredményesebb, fenntarthatóbb újszerű ötlet vagy egy teljesen új, a probléma megoldására még nem létező javaslat. A létrehozott érték minden esetben elsősorban társadalmi változásokban jelenik meg.

A pályázati programban való előkészítés még a múlt tanév végén megkezdődött, majd a problémafeltáró szakasz következett.

A szeptemberben kezdődő pályázati szakaszban a kecskeméti gáspárosok két csapattal – összesen 8 tanulóval – vettek részt.

A diákcsapatokat két helyi koordinátor – Légrádi Anita és Gudricza Csilla –, az iskola pedagógusai, továbbá egy mentor segítette a program kigondolásában, kidolgozásában, tesztelésében, bemutatásában.

A Tiszta ügy kommandó fantázianevű csapat témája tágabb értelemben a környezetvédelem volt, konkrétan azon dolgoztak, hogyan lehetne elérni azt, hogy az iskolai környezetük, a tantermek tisztábbak legyenek napközben is. Azt a célt tűzték ki, hogy az iskola diáksága is magáénak érezze ezt a problémát, hogy tegyenek a tisztaságért maguk is. A Tiszta ügy kommandó tagjai (Dencsik Krisztina, Kovács Kitti, Orbán Leona, Lunka Zoltán) novemberig vettek részt a programban.

Az iskola másik csapata, az Impro témája a tanulók lelki egészségének megőrzése, diáktársaik támogatása kihívások, sikerek megélése kapcsán volt.

Az Impro csapat tagjai: Asprián Adrienn, Hengán Emma, Horváth Kíra, Lesták Viktória. Sikerüket fémjelzi, hogy 600 ezer forinttal támogatta az UNICEF a programjukat, és a csapat bejutott az augusztusi nemzetközi fordulóra.

A Tiszta ügy kommandó csapata

A program során számos feladatot kellett a csapatoknak elvégezni, többek között plakátokat készítettek a problémáról; kutatómunkát végeztek; célcsoportot kerestek, kérdőíves felmérést végeztek; pénzügyi tervet készítettek, ütemtervet; szakértőket, támogatókat kerestek, prezentáltak, előadtak.

A nemzetközi versenyre kijutott Impro csapat tagjai a rendészeti ágazaton tanulnak, 10-11. évfolyamon. A saját korosztályukban sok a probléma, de nekik is számos lelki gondjuk van. Azért választották az improvizáció vagy playback technikát a mentális segítségnyújtás eszközéül, mert közel áll hozzájuk a színjátszás, illetve a rendészeti szak keretein belül tanulnak pszichológiát, és ezt bele tudják építeni előadásaikba és persze a felkészülésükbe is. Az improvizáció színpadra szánt, dramatikus módszer, rögtönzést, színpadi tudást jelent. A playback technika visszajátszást jelent: a közönség, a mesélő érzéseit, hangulatát, történeteit adják vissza azzal a szándékkal, hogy segítsenek a rájuk bízott probléma megoldásában. Mindenkinek van problémája, főleg a középiskolásoknak, ezért is ők a célközönségük.

A Gáspárba 1200 diák jár, hiába van iskolapszichológus, mentálhigiénés szakember, akik hivatásos segítők, nem minden fiatal fordul idegenhez, felnőtthöz a problémájával.

Így nem kérnek és nem kapnak segítséget. Ennek lehetséges következményei az önkárosítás, fokozott „kockulás”, motiválatlanság és magány.

Az Impro csapat többféle segítő kezet nyújt. Kihelyeztek egy, úgynevezett Lelki levelesládát az iskola aulájában. Kéthetente összegyűjtik az oda bedobott anonim történeteket, problémákat. Meghirdetik az előadást, amelyet az iskola dísztermében tartanak. Gyakorolják az improvizációs technikát, tréningeznek, mivel az egyik helyi koordinátor playback játékos és szakmai vezetője a csapatnak. Azt gyakorolják, hogyan lehet egy érzést, egy problémát a saját szemszögükből ugyanakkor összehangoltan visszajátszani. A meghirdetett időpontban playback előadást tartanak iskolatársaiknak. Nem derül ki, hogy kinek a történetét játsszák sem számukra, sem a nézők számára. A végső versenyre való felkészülés során tartottak próbaelőadást diáktársaiknak és azt a visszajelzést kapták kortársaiktól, hogy nagy igény van erre az újszerű segítségnyújtásra. Havonta terveznek playback előadást tartani az iskola tanulóinak.