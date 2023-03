A polgármester a megvalósult beruházások kapcsán nemcsak a 2022-es eredményeket mutatta be, visszatekintett a 2020-ra és 2021-re is, hiszen az elmúlt két évben nem tudtak falugyűlést tartani. Többek között jelentős járdafelújítások, járdaépítések történtek, a háziorvosi praxishoz orvosi eszközöket vásároltak, szilárd burkolatú utak épültek, elkészült az új Kerekerdő óvoda és Pitypang bölcsőde automata locsolórendszere, tanyagondnoki busz vásároltak, energetikailag megújult a Tábor utcai rendelő épülete és a művelődési ház, a polgármesteri hivatal előtetőt kapott, rendezvények megtartására is alkalmas piaccsarnokot alakítottak ki a művelődési háznál, új egészségügyi központtá alakították át a régi óvoda épületét, új parkot létesítettek játszótérrel a Jubileum utca elején, valamint a Tábor utcai és a Millenium parki játszóteret új játékelemekkel, új fákkal bővítették. A Feketeerdői Iskolánál tetőcsere történt, a Wéber

Ede Iskola új interaktív táblákat kapott, a Napvirág óvodához tornaszobát építettek, és zárttá tették a nyitott folyosót.

Balogh Károly polgármester szólt a 2023-as tervekről is. Idén 1,243 milliárd forint bevétellel és 1,867 milliárd kiadással kalkulálnak, a különbözetet az elmúlt évi pénzmaradványból fedezik. A Napvirág óvodánál és a Szabó Sándor lakótelepi parknál is szeretnék kiépíteni az automata öntözőrendszert. Már folyamatban van a parkokba új padok vásárlása, melynek vételárát a képviselő-testület tagjai ajánlották fel. Megkezdődött önerőből a temetőben, a ravatalozó előtető építése, vizesblokk kialakítása. Épül a Kiskörősi út Kecskemétig, mely várhatóan a nyárra készül el. A több mint 5 kilométeres szakasz aszfaltozása mellett két rácsatlakozó utat is szilárd burkolattal látnak el. Így a helyi lakosság, illetve a környező településen élők a jövőben rövid úton, rövidebb idő alatt érhetik el a megyeszékhelyet. Bővítik több utcában a közvilágítást. Új buszmegállókat készíttetnek, napelemes megvilágítással. Tervezés alatt áll a Feketeerdői Iskola sportcsarnok-tetőkorszerűsítése. Továbbá pályázati siker esetén új bölcsőde építésébe fognának a Jubileum utcai park mellett, sportcsarnokkal és emeletráépítéssel négy új tanteremmel bővítenék a Wéber Iskolát, valamint újabb összekötő utakat aszfaltoznának le, Kecskeméten a Halasi úti hobbik irányába és az 54-es főút irányába.

A falugyűlésen Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző a polgármesteri hivatalt érintő munkáról adott tájékoztatást.

Egy év alatt mintegy 7 ezer ügy érkezett.

Örömmel számolt be róla, hogy míg a legutóbbi falugyűlésen, 2020-ban a lakosság száma 4879 fő volt, mára pedig 5203 fő. Évről-évre nő a házasságkötések száma a hivatalban, tavaly már 36 pár tartotta meg esküvőjét Helvécián. Éppen ezért egy új tanácsteremmel szeretnék bővíteni a polgármesteri hivatalt, ehhez jelenleg is keresik a pályázati forrást. A múlt értékeinek megőrzése, a helyi identitás erősítése, a hagyományok ápolása is fontos a nagyközség számára, az elmúlt években több kiadványt jelentettek meg, illetve egy telepes ház építésében is gondolkodnak. A falugyűlés közmeghallgatással zárult.