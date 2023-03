A település önkormányzata az elmúlt évben ugyanebből a keretből összesen 116 millió forintot nyert két fontos középülete, a községháza és az óvoda energetikai korszerűsítésére. András Gábor polgármester a pályázatok megvalósításáról nyilatkozott.

– A tavaly elnyert, már a megvalósítás stádiumában lévő TOP Pluszos pályázataink mellé, most újabb 50 millió forint érkezik a felsőereki út rekonstrukciójára, amelyre már kész kiviteli tervekkel rendelkezünk. Szakmár közigazgatási területéhez tartozik Felsőerek, Alsóerek, Öregtény, Gombolyag és Kistény. Ezeken a szállásokon összesen 150-180 ember lakik életvitelszerűen, ezért Szakmár, mint anyatelepülés az ő komfortérzetükön is próbál javítani. Egy ilyen projekt most a Felsőereken belüli út felújítása, mintegy 600 méter hosszban, ami magába foglalja az árkok és a padkák rendezését is. A kivitelezési munkálatok várhatóan április-május hónapban kezdődnek, a beruházás a pénzügyi zárással együtt év végéig befejeződik. Abban egyelőre csak reménykedünk, hogy a drasztikus építőipai árak emelkedése mellett az elnyert vissza nem térítendő 50 milliós támogatás a végszámla kifizetésekor is elegendő lesz – mondta a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy a korábbi TOP-os pályázatok folytatása a TOP Plusz, amely a községben is sikeres.

Energetikailag korszerűsítik a községházát

Fotós: Zsiga Ferenc

– A megyei önkormányzattól kapott 72 millió forint összegből jelenleg folyamatban van a községháza energetikai korszerűsítése, ami a külső szigetelési, födémszigetelési munkálatokat, egyes helyeken nyílászáró cseréket, napelemek, hűtő-fűtő klímák telepítését, egy mozgáskorlátozott mosdó kialakítását, a térkövezés elvégzését foglalja magába.

Az óvoda folyamatban lévő felújítására tavaly 44 millió forintot nyertünk.

Itt napelemek, hűtő-fűtő klímák telepítése, lapostető - szigetelés, a vizesblokkok felújítása, belső festések és két bejárati ajtó cseréje valósul meg. A munkálatok folyamatban vannak, a projektet augusztus 30-án zárjuk. Az óvoda folyamatos korszerűsítése azért is fontos számunkra, mert 54 óvodásuk van, a szülők helyben maradását az intézményeink jó karbantartásával is ösztönözni kívánjuk – tájékoztatott András Gábor.