A Fazekas Mihály utca felújítására 89 millió forintot költ a város, amelyet pályázati forrásból valósítanak meg, a beruházás első üteme zajlik jelenleg. A munkálatok során nemcsak új aszfalt réteget kap az utca, hanem új szegélyköveket is leraknak az út szélére, valamint a lovaspark előtti szakaszon új járdát és parkolókat is kialakítanak.

Fotós: Pozsgai Ákos

A forgalmas utca további részeit is felújítják majd, a mostani munkálatok ideje alatt a Bajza utcától a lovaspark bejáratáig kétirányú a gépjármű-forgalom, ezért arra kérik a járművezetőket és a gyalogosokat egyaránt, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, főként a reggeli iskolakezdés és a délutáni kicsengetés után a Fazekas Mihály Általános Iskola és a Bernáth Lajos Kollégium előtt a Bajza utcán, mert a szokásosnál is nagyobb lehet a forgalom.

Az Árpád utcán és a környező utcákon is körültekintő közlekedésre figyelmeztetnek, ott az ivóvízhálózatot korszerűsítik, az Árpád utca egy részét le is zárták a forgalom elől. A közművek felújítása után, következő lépésben az Árpád utca burkolata is megújul majd, várhatóan az eddigi sárga keramit követ felszedik és aszfaltot húznak a helyére.