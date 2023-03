– A Magyar Falu Program egy sikertörténet – hangoztatta Rozsnyai Attila, Kisszállás polgármestere, aki szerint az elmúlt három évben jelentős fejlődésen ment keresztül a község. Javult az itt élők életminősége, vonzóbbá vált a vidéki élet.

– Sikertörténet, mert több olyan pályázati lehetőség nyílt meg a számunkra is, amivel élhetőbbé tudtuk tenni a településünket. Sok területen nyújtott, és nyújt segítséget, hogy van jövőkép a falvak számára – fűzte hozzá a település vezetője.

Hozzátette: az elnyert támogatásból helyi vállalkozásoknak is tudtak munkát adni, egy tanyagondnoki buszt vásároltak és egy újabb busz van beszerzés alatt. Orvosi eszközöket vásároltak, a közterületek karbantartásához szükséges munkagépeket és eszközöket tudott beszerezni az önkormányzat, az iskola külső nyílászáróit is újakra cserélték és nagy sikere volt a lakosság körében a járdafelújítási programnak is, 58 ingatlan előtt több mint 1300 négyzetméter járda épülhetett meg.