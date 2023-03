Dr. Nagy István beszédében hangsúlyozta, nem volt hiába a 119 év, ha körbe nézünk. Nagyon szép és nagyon nehéz munka volt, de az eredménye megvan. Az, hogy ma itt vagyunk, ennél a pillanatnál, azt mutatja, hogy az iskolának volt, van és lesz jövője, mert szükség van rá. Olyan tudást hordoz, olyan lehetőséget, amire szükség van − fogalmazott az agrárminiszter.

− Fantasztikus látni azt, ahogy az iskola körbe veszi a várost, szervesen beépül annak szellemi és gazdasági életébe. Fontos, hogy duális képzésben is részt vehetnek az intézmény tanulói. Ez adja a sikert, és a létjogosultságát az egésznek, valahogy így kell felépülnie egy vidéki mezőgazdasági szakintézménynek. Hívják bárhogy, nem az a lényeg, hanem az, amit sugároz, amilyen eredményt bocsájt ki magából, és ha ez így be tud integrálódni, szerves egységgé, eggyé válni a várossal, akkor már érthető, hogy 119 éve miért is van itt − mondta dr. Nagy István.

Szerdai Zsuzsanna főigazgató asszony beszédében felsorolta a fejlesztés részleteit: összesen 1804 négyzetméter területű padlás utólagos hőszigetelése és 20 284 négyzetméter homlokzati hőszigetelés valósult meg, fűtésrendszer korszerűsítés történt, három új kazánt üzemelek be, illetve napelemes rendszer építettek ki. Két darab levegő-víz üzemű hőszivattyút is beépítettek, melynek fűtési teljesítménye 189,8 kilowatt. A projekt konzorciumban valósult meg, ahol a konzorcium vezetői feladatokat a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. látta el.

Az ünnepi beszédeket követően átvágták a nemzetiszínű szalagot az intézmény régi épületénél, az egykori bejárat előtt.