Kecskemét Nyíri Kata Luca jelenleg 11. osztályos a Bányai Júlia Gimnáziumban. Az elmúlt sok-sok évben számos alkalommal hírt adtunk a diáklány tehetségéről, versenysikereiről. Az általános iskolai tanulmányait a Zrínyi Ilona iskolában kezdte meg, majd ötödiktől a Bányaiban folytatta. Már kisiskolásként feltűnt tehetsége, több tantárgyi versenyen is remekelt. A sikersorozata a mai napig tart.

Csak az elmúlt heteket tekintve is kimagaslóak az eredményei. Bejutott a Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny döntőjébe. A XVI. Dürer Verseny döntőjén fizika tantárgyból csapatával (Ádám Zsófia, Márhoffer Soma) első helyezést értek el.

Kata múlt hétvégén is bizonyíthatta tehetségét a Középiskolai MTA Alumni Program keretében szervezett középiskolai tanulmányi versenyen. Az országos megmérettetésen 686 hazai és határon túli csapat indult, ebből 152 jutott a második fordulóba, ahol a tesztkérdések mellett már egy esszét és egy videót is be kellett küldeniük a diákoknak. Ennek eredménye alapján a 10 legjobb csapat jutott a döntőbe, melyet múlt hétvégén rendeztek meg. A Bányait a Membrain nevű csapatban képviselhette, Ádám Zsófiával és Hajnal Balázzsal együtt. A versenyen 3. helyezést értek el.

Kata több tantárgyban is remekel. Általános iskolásként magyarból és matekból egyéniben, csapatban egyaránt kimagaslót nyújtott. A Bányaiban már fizikában, kémiában, matematikában és angolból ért el kimagasló eredményeket. Az informatika szintén a kedvencei közé tartozik. Programozást is tanul a Bányaiban, versenyeken szép eredményeket ér el.

Az idei év egyik legrangosabb sikere, hogy az Európai Bizottság Juvenes Translatores középiskolai fordítóversenyét hazai színben megnyerte. Ennek előzménye, hogy az iskolai műfordító versenyeken sikerrel szerepelt, ez adott ösztönzést számára, hogy az európai szinten is megmérettesse magát. Nagyon örül a sikerének, alig várja a brüsszeli díjkiosztót, melyre március végén utazhat ki.

Kata angol nyelvből már felsőfokú nyelvvizsgát tett, németből pedig előrehozottan érettségizik idén. Önszorgalomból franciát is tanult a Covid adta home office alatt. Az angol OKTV-n idén bekerült a 2. fordulóba. Elárulta, hogy kiváló angol nyelvtudása nagyban köszönhető annak, hogy angolul néz filmeket, sorozatokat és olvas könyveket. A Harry Potter történetei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jól beszél angolul.

A beszélgetés során kiderült, azokat a tantárgyakat kedveli igazán, melyeket alapvetően nem magolni, hanem megérteni kell, például a matematika, a kémia és a fizika. Természetesen a kimagasló képességei mellett ehhez az is szükséges volt, hogy jó tanárai legyenek.

Szabadidejében sok mindennel foglalkozik. Hét éven át asztaliteniszezett, zongorázott az M. Bodon Pál iskolában, most falat mászik és teniszezik. Újabban gitározik is, szívesen játszana zenekarban is. Kata a jövőjét egy külföldi egyetemen képzeli el. Írországban és Hollandiában gondolkozik elsősorban, ahol az angol nyelvtudását kamatoztathatná.