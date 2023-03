Cseke Péter szerint a többnapos esemény kiváló alkalom arra, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban való szereplésre. A kecskeméti teátrum már több alkalommal kötött szerződést – akár csak egy-egy darabra – itt felfedezett fiatal tehetségekkel – tette hozzá.

A találkozó keretében a fiatalok szakmai beszélgetéseken és műhelymunkákon is részt vehetnek, az egyes előadások pedig a színházszerető közönség számára is nyitottak.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében zajló SZÍN-TÁR hét napja alatt tíz előadással készülnek a szervezők: a komédiáktól a tragédiáig minden műfaj megtalálható lesz az idei kínálatban.

A Ruszt József Stúdiószínházban lesz látható Felhőfi Kiss László rendezésében a Pesti Magyar Színiakadémia másodéves osztályának félévi vizsgaelőadása Tasnádi István Titanic vízirevű című darabja.

A MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet ötödéves színművész szakos hallgatói Székely Csaba Bányavirág című darabjával érkeznek, amelyet Urszinyi Ádám rendezett.

Az Újvidéki Művészeti Akadémia negyedéves hallgatói egy tragikomédiát választottak, Pálfi Ervin rendezésében Pintér Béla Szutyok című drámáját vitték színre.

Vígjátékkal mutatkoznak be közönségüknek a Pozsonyi Színművészeti Egyetem hallgatói, akik a The Art művészeti ügynökséggel együttműködésben Görgey Gábor darabját adják elő. A Komámasszony, hol a stukker? című darabot Hargitai Iván rendezte.

Egy klasszikus darabbal, Beaumarchais Figaro házasságával lépnek színpadra a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves prózai színművész osztályának hallgatói, amelyet Zsótér Sándor rendezett.

Mohácsi János rendezésében egy kétszereplős komédiát vitt színre a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves magiszteri színészosztálya. Szép Ernő Tűzoltó című darabját Karsai Dóra és Tamás Csanád játssza.

A Kelemen László Kamaraszínház ad otthont a Nagy dalkultúrák című előadásnak.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves zenés színművész osztálya Novák Eszter rendezésében három év stúdiumait összegzi egy sajátos színházi esten. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye ihlette a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Film Kar Magyar Színházi Intézetének produkcióját, amelyet Bélai Marcel rendezésében láthatnak majd az érdeklődők.

Vidnyánszky Attila rendezte a MATE Kaposvári Campus, Rippl-Rónai Művészeti Intézet másodéves színművész hallgatóinak előadását, a János vitéz juniort. A Déryné Program darabja rendhagyó formában kívánja bemutatni a nézők számára Petőfi Sándor halhatatlan klasszikusát.

Egy zenés, humorral átszőtt tragédiával is bemutatkozik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves magiszteri színészosztálya. A Parasztoperát húsz éve mutatta be Pintér Béla és társulata, amelyet az ősbemutatót követően Mohácsi János többször is színre vitt.

A díjnyertes előadást idén is szakmai zsűri választja ki. További részletek a www.szintar.hu oldalon olvashatók.

Az egyhetes fesztivál kísérőprogramokban is bővelkedik: minden nap szakmai beszélgetéssel zárul majd Tóth Kata, a Kecskeméti Nemzeti Színház dramaturgja vezetésével, illetve két workshopot is szerveznek a rendezvényen résztvevő hallgatóknak. Főző Brigitta mentálhigiénés segítő szakember arra tanítja a leendő színművészeket, hogyan tudnak kiállni magukért, míg Tóth Kata, a fesztivál szakmai vezetője dráma- és színházpedagógiai műhelymunkával várja őket, hogy új nézőpontokat szolgáltasson hivatásukhoz.