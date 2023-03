A neves szakember Reformátusok Kecskeméten a 16–18. században című könyve tavaly év végén jelent meg. Több mint egy helytörténeti írás. A disszertációból vált monográfia komplex mű, mely nemcsak helyi szinten mutatja be a reformáció történetét, hanem országos, nemzetközi szinten is kitekintést ad. A közönség a könyvhöz kapcsolódó előadásokat az Evangélikus-Református Esték keretében, Protestánsok Kecskeméten a 16–18. században címmel hallgathatja meg. A hétfői előadás címe: 16. század – Kezdetek. Kedd: 17. század – Virágkor. Szerda: 18. század – Küzdelmek. A közönség nemcsak a kecskeméti evangélikus és református gyülekezetek korai történetével ismerkedhet meg, de egy-egy zenei csemegével is gazdagodhat. Minden előadás után Bíró Éva levéltáros bemutat egy korszakra jellemző és az egyházközség levéltárában őrzött dokumentumot.