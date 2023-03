A kisszállási önkormányzat pályázott, mint intézményfenntartó a Bács-Kiskun-Vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az épület energetikai korszerűsítésre. Az intézmény önállóan is pályázott a könyvtári tér felújítására és bővítésére a Nemzeti Kulturális Alapnál a Kecskeméti Katona József Vármegyei Könyvtár munkatársainak koordinálásával, négymillió forintot nyertek, amelyhez a fenntartó önkormányzat biztosította a szükséges tíz százalékos önerőt – közölte a baon.hu-val Bundula Melinda, a kisszállási Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója.

Az intézmény vezetője elmondta, hogy a párhuzamosan zajló felújítási munkálatok során teljesen megújul a könyvtári részleg, amely egy olvasószobával is bővül.

A teljes bútorzatot újakra cserélik, újak lesznek a könyvállványok, asztalok, székek, a függönyök és a szőnyegek.

Szólt arról is, hogy párhuzamosan zajlik az épület energetikai korszerűsítése is, amelyre az önkormányzat a TOP program keretében 78 millió forintot nyert pályázaton.

– A régi, több évtizedes, szám szerint tizenhárom faablakot kibontották és új, műanyagkeretes, háromrétegű üveggel ellátott ablakokat építenek be a helyükre. Az épület egy részén a külső ajtókat egy másik pályázati forrásból már korábban új, műanyag nyílászárókra cserélték, mint ahogy egy másik pályázati forrásból, megújult a teljes tetőszerkezet is. A régi palatetőt és léceket leszedték, ahol szükséges volt, ott a gerendákat kicserélték, vagy megerősítették, majd üveggyapottal szigetelték a mennyezetet a padlástérben. Új lécezést és szigetelő fóliát is kapott a tetőtér belseje és új palacseréppel fedték be a tetőt – részletezte az igazgató.

Az épület teljes külső homlokzata tizenhat centiméter vastag szigetelést kap, ezzel együtt újra vakolják és festik.

Korszerűsítik a teljes fűtésrendszer is, a jelenlegi gázkonvektorokat leszerelik és radiátorok kerülnek a helyükre, kondenzációs kazánt szerelnek be, amellyel biztosítják majd a központi fűtést.

– Az új fűtéstechnológia nagy előnye lesz, hogy egyedileg lehet majd szabályozni a hőmérsékletet valamennyi helyiségben, így az elkészült épületszigeteléssel együtt, mintegy negyven százalékos energiamegtakarítást remélünk a korszerűsítéstől

– vázolta az intézményvezető, aki kitért arra is, hogy a mostani felújítás során a korábbi farámpa helyett a szabványoknak megfelelő akadálymentes feljáró is épül a főbejárathoz.