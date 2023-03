A várost átszelő Vajas-csatorna partján áll egy modern vízparti közösségi ház, melyet gyakorlatilag a semmiből hozott létre az önkormányzat – tekint vissza a kezdetekre. Közösségi terek fejlesztése, új közösségi terek létrehozása címen még az előző önkormányzati ciklus alatt pályázott Kalocsa, melyből egy kulcsprojekt és több kisebb is megvalósult. A „kulcs” ennek a vízparti közösségi háznak létrehozása volt, melyet 2021 májusában adtak át.

Bolvári Ferdinánd, akkor még önkormányzati képviselőként és a kalocsai Gerillakertész mozgalom vezetőjeként volt az ötletgazda. A tizenkét éve működő szervezet, majd bejegyzett egyesület addigra már számos vízitúrát, vízparti programot, önkéntes közösségi munkát szervezett, gyakorlatilag „örökbe fogadták” a belvárosi csatornapart egy tekintélyes szakaszát, ahol saját eszközeikkel rendszeresen nyírták a füvet, takarítottak, vízi élethez szoktatták a fiatalokat, pályázatokból folyamatosan fejlesztve eszközállományukat.

A mozgalomból egyesületté szerveződött csapat mára közel 20 milliós eszközállománnyal bír és nemcsak a terület karbantartásához, hanem az élénkülő vízi életre is felkészültek.

Sárkányhajókat, kajakokat, hozzájuk kapcsolódó eszközöket, mentőmellényeket, lapátokat, kiegészítőket, sátrakat vásároltak pályázatok segítségével és egy nagyszabású, háromnapos sárkányhajós rendezvényt is lebonyolítottak. A hajókat azóta is nemcsak a versenyeken, hanem a hétköznapokban is időjárás függvényében szinte napi rendszerességgel használják, de rendelkezésre bocsátják baráti társaságoknak is, akik szeretnének egyet kirándulni a Vajason.

– Egy Damjanich utcai romos épület megvásárlása és elbontása után épült fel ez a modern, most D7 névre keresztelt közösségi ház, melyet a város civil szervezetei, egyéb közösségei használhatnak, s használnak is több mint százan, heti rendszerességgel. Az épület főbejárata az utca felől, hátsó frontja pedig közvetlenül a parton van, ahol könnyen vízre lehet tenni a hajókat abból a tárolóhangárból, ahol az egyesületünk eszközeit tároljuk. Ez nagyon jó kiindulópontja annak, hogy heti háromszor szakedző segítségével kajak-kenu edzéseket tudunk tartani, most már húsz főnyi kalocsai gyerekcsapatnak, bízunk benne, hogy hamarosan a versenysport is beindulhat.

Eszközeink megvannak, nagyon komoly szakmai segítséget kapunk a Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől, s most a támogatásukkal tavasszal újabb négy hajó is érkezik és egy többlépcsős fejlesztés indul

– tért rá a konkrétumokra Bolvári Ferdinánd.

– A szövetség szakmai igazgatója és a fejlesztési és vagyongazdálkodási igazgató megkeresett tavaly, hogy látják az erőfeszítéseket, az itt folyó munkát, és komoly támogatást ajánlottak, hogy tudjuk fejleszteni ezt a helyet. Négy ütemre bontottuk a terveket, melyből az első három indul hamarosan több mint 30 millió forint értékben. Első ütem a biztonságos vízre szállás megvalósítása, ponton elhelyezése, ehhez a part kialakítása medermélyítéssel, talajcsere vakondhálóval, füvesítés gyepráccsal megerősítve, hogy teherautókkal, vontákkal is be lehessen menni a csónakok szállításához. A hátsó bejárathoz vezető sétányt napelemes kandeláberekkel fogjuk megvilágítani.

A második ütemben az energia, fűtés, világítás önellátást fogjuk megoldani napelemek segítségével, a harmadik ütemben pedig az udvarban és a féltető alatt egy zárható, kétfunkciós építményt alakítunk ki, mely kívülről egy lépcsőzetes pódium, fa ülőkékkel körülbelül harminc embernek – akár vízitúra utáni pihenőhelyként, akár civil szervezetek közösségi programjaihoz –, a belseje pedig egy nagy, zárható tárolóhely, az értékeknek, eszközöknek, gépeknek.

Innen a pódiumról pedig egy korlátos lépcső kialakítása a közösségi ház emeletén lévő padlásszobához, mely tíz fő részére nyújt majd szálláslehetőséget. Itt még hiányzik a padlóburkolat, melynek pótlása szintén belefér a mostani pályázatba. Az előkészítés megkezdődött, a telepítendő ponton elemei már megérkeztek, az egyesület vezetője a jó gazda elégedettségével mutatja a közösségi munkával szépen rendbe tett partot, egy kis fás-ligetes teret, ahol korábban embermagasságig érő ősdzsungel volt. Fákat is ültettek már, a többit majd a partrendezés után – sorolta az egyesület vezetője.

Több mint százan sportolhatnak majd egyszerre

– Ha minden hajót, kenut, vízibiciklit vízre teszünk, akkor nyolcvan ember tud egy időben sportolni, ez a tavasszal érkező eszközökkel százhúsz főre fog emelkedni, érkeznek új sup-ok, tengeri túra kajakok is. Bízunk benne, hogy ezekkel a páratlan lehetőségekkel minél többen élni fognak a városból és környékéről, baráti társaságok, felnőttek, gyerekek, de a szövetség honlapján lévő applikáció segítségével akár távolabbról is kibérelhetik az eszközöket. Körvonalazódik egy újabb szegmens bekapcsolása ebbe a körbe. Az önkormányzatnak van egy nagyon szép, új vízitúra megállóhelye a meszesi Duna-parton, ennek üzemeltetését is szeretné átvenni egyesületünk. Ennek a fejlesztéséhez is bírjuk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség előzetes szakmai és anyagi támogatási ígéretét, ezzel egy olyan komplex vízitúra-vizisport szolgáltatás valósulna meg Kalocsán, mellyel kevés város büszkélkedhet – nyilatkozta Bolvári Ferdinánd.