Rideg László először összefoglalta a március 15-ei eseményeket, melynek országosan is kiemelt helyszíne volt Kiskőrös. Elmondta: egy éve egy kedves hagyományt indítottak útjára Kiskőrösön, a Petőfi-szobornál az összes első osztályos tanuló mellére kokárdát tűztek a helyi képviselők. Az elnök úgy vélekedett, érdemes lenne ezt más településeken is hagyománnyá tenni. Szintén a nemzeti ünnephez kötődően nagy siker volt, amikor Petőfi Sándor igazoltatott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival közösen. Az autósoknak ezúttal Petőfi, azaz Bánföldi Szilárd színművész tette fel a kérdéseket.

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat munkatársai a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan nagyon sok programot szerveznek, projektet valósítanak meg ezekben a hónapokban.

A cél, hogy minden korosztályt a maga nyelvi eszközével szólítsák meg.

Ezek egyike egy virtuális valóság prezentálása, melynek keretében az érdeklődők egy VR szemüveg segítségével vissza ugorhatnak majd Petőfi korába. Többek között ott lehetnek a Pilvax kávéházban vagy nyomtathatnak Landerer nyomdájában. Hamarosan elkészül a program, mely a következő hónapokban számos települési rendezvényen kipróbálható. Jól sikerült a Petőfi-kisfilmhez kapcsolódó kutyacasting is, keresték Morzsa kutyát, aki képes hegyezni a fülét. Szerencsésen megtalálták egy mudi fajtájú kutyus személyében egy szalkszentmártoni gazdánál.

A fiatalokat elsősorban a TikTok platformján keresztül érik el, nagy sikere van a Petőfit megformáló Bánföldi Szilárd színművész közösségi oldalának. Készül egy Petőfi mobilapplikáció is, mely segítségével bárki, bármikor tanulható róla, az adott korról.

Az emlékév kapcsán a Petőfi-brand építése is zajlik, mely a költő nevének végéből a FI200 nevet kapta.

Ezzel szeretnék az emlékév után is folytatni a nagy magyar költő népszerűsítését. Jelenleg a megyei önkormányzat oldalán lehet arra szavazni, hogy Mi kerüljön a Petőfi-kosárba? Olyan termékeket keresnek, melyek a későbbiekben Petőfi márkanév alatt szerepelhetnének a kosárban.

A vármegyének már korábban is voltak hasonló kezdeményezései, például amikor a Bács-Kiskunban ismert meséket gyűjtötték össze, és mesekönyv formájában adták közre. Szintén sikeres volt a vármegyei motívumok keresése, amiből később divatbemutató és divatkollekció is született.

Rideg László a beszélgetés során szólt a vármegyei értéktár két új eleméről is. Eddig 303 megyei értékük volt, köztük példaértékű emberi életutak, termékek, alkotások, gyűjtemények, rendezvények. Most két elemmel gyarapodott az értéktár palettája: a kalocsai Jézus Szíve búcsú és körmenettel, valamint a kecskeméti Katona József Könyvtár helyismereti gyűjteményével.

Az elnök megjegyezte: nagyon büszkék arra, hogy ilyen szépen gyarapszik a vármegyei értéktár.

Szinte valamennyi településről vannak értékeik, néhánytól eltekintve. Ennek apropóján arra biztat mindenkit, bátran nevezze be a településéről azt a személyt, vagy terméket, amely szerinte érdemes arra. Nem kell hozzá a polgármester jóváhagyása, magánszemélyként is megtehetik, a megyei önkormányzat értéktár bizottsága dönt a beválasztásról.

A megyei rendezvényeken gyakran bemutatják az értéktár egyes darabjait, melyek tematikusan illeszkednek az adott eseményhez. Sokszor egy egész utcát meg tudnak tölteni, a látogatók örömére. Nem ritka, hogy egy-egy ember rácsodálkozik az adott értékre, elmondják, hogy eddig még nem is hallottak róla, nem is ismerték, holott a szomszédságukban van. Ez is mutatja, érdemes széles körben bemutatni a vármegyei értékeket, hogy minél több emberhez eljussanak.