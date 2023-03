Az eseményre meghívták Nyirati Klára polgármestert, aki betegség miatt nem tudott személyesen jelen lenni az ünnepen. Ugyan helyette más városvezetőt nem delegált Baja, azonban így sem maradt az ünnepség bajai politikus jelenléte nélkül. Elutazott Erdőszentgyörgyre és beszédet mondott az átadón Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője, és Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke.

Zsigó Róbert köszöntőjében úgy fogalmazott, a költő tudta, hogy a magyarok szabadságvágya a függetlenségből táplálkozik, abból a jogos önrendelkezésből, hogy életutunkról mi dönthessünk. Ne mondja meg nekünk senki, hogy merre kell haladnunk! Mi tudjuk: nem szabad letérnünk arról az útról, amelyen 1000 éve járunk.

Petőfi és Csibi Attila polgármester Erdőszentgyörgyön

Fotós: Beküldött fotó

Az erdőszentgyörgyieknek és a bajaiaknak az elmúlt években számtalan közös élményben volt részük. Közös programok, kulturális és gasztronómiai események egész sora, karitatív tevékenységek, kölcsönös vendéglátások jellemzik a testvérvárosi kapcsolatot. Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 200 évvel ezelőtt egy olyan ember született Kiskőrösön, aki a magyarok számára új szintre emelte a szabadság kifejezését, rövid élete során rengeteget tett azért, hogy a mai napon leleplezhessék a szobrát Erdőszentgyörgyön.

– 2018-ban az akkori bajai alpolgármester, Csubákné Besesek Andrea jelentette be a Szent Napok alkalmával, hogy a bajai testület egy emberként szavazta meg adományukat. Ezt a Petőfi-szobrot Veress Gábor Hunor, erdőszentgyörgyi születésű szobrászművész formázta és alkotta meg. Ha Petőfi Sándor szobrára pillantok, elsőként Baja és Erdőszentgyörgy kapcsolata jut eszembe. Ez a kapcsolat az évek során átértékelődött, és formálódott, de mindig is fennmaradt az évtizedek során. 2020 előtt nagyon aktív együttműködés volt településeinek között, nemcsak önkormányzati szinten, ahogy ez általában lenni szokott, hanem iskoláink, egyesületeink és kórházaink között is kialakult egy-egy gyümölcsöző kapcsolat. A 2020-as választásokkal egyidejűleg megváltozott a két önkormányzat közti kapcsolat, de mindig megtaláltuk a módját annak, hogy valamilyen formában találkozzunk, és tudjunk egymásról. Testvér az, akivel, ha nem találkozol egy-két évig, akkor is onnan tudjátok folytatni, ahol abbahagytátok. S miként ezt Petőfiék is megtapasztalták és mutatták, testvér az, aki ha baj van, megtámasztja a hátad, vagy az ő vállának nekivethetjük a magunk vállát. Azt hiszem, ez a gondolat hatványozottan igaz Baja és Erdőszentgyörgy kapcsolatát illetően – fogalmazott az elöljáró.

A világjárvány alatt nem volt lehetőségük találkozni, tovább szőni közös terveiket, de az új találkozás alkalmával ott folytatták, ahol abba hagyták korábban.

– A kötelék, mely az igaz családot összefűzi, nemcsak a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet, s a benne lelt öröm. Ezen a kapcsolaton túlmutatóan Petőfi Sándor szobra egyértelműen az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcot is jelenti. 200 évvel ezelőtt Kiskőrösön megszületett az az ember, aki később új szintre emelte a szabadság kifejezést, akinek a forradalmi költészetben, irodalomban, történelemben, a magyar köztudatban elfoglalt helye indokolta, hogy Erdőszentgyörgyön is helyet kapjon a szobra. Harmadsorban ez a mellszobor a magyar költészet jeles alakját ábrázolja. A testvérkapcsolati adomány és a forradalom által kivívott szabadság mellett benne van a kultúránk is. Benne vannak azok a versek, amelyeket akár iskolában tanultunk meg, akár felnőttként olvastunk el meghatározták magyarságunkat, életszemléletünket, valamilyen módon hatással voltak ránk és formáltak minket. Szobrot nem magunknak állítunk, hanem generációkon túlmutatóan városunk központi terének meghatározó eleme lesz. Szívem mélyén őszintén remélem, hogy Petőfi Sándor köztéri szobrára pillantva utódaink is átérzik azt az üzenetet, amit ma jelent nekünk a Petőfi-kultusz – fogalmazott Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere.

A programon Bács-Kiskun Vármegyét Vedelek Norbert alelnök képviselte, aki hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol az erdélyi település vezetőivel, ezúttal is örömmel fogadta el az invitálást .

– Ahogy Csibi Attila polgármester úr beszédében elmondta, a testvérek, ha három év után találkoznak, ugyanonnan folytatják, ahol abbahagyták. Így vagyunk ezzel mi is, erdőszentgyörgyiek és bajaiak. Bár a Covid-járvány éveket csúsztatott az átadáson, de most sikerült felavatni azt a szobrot, amelyet az előző képviselő-testület szavazott meg a testvértelepülésének ajándékként. Az erdőszentgyörgyieket és a bajaiakat összeköti ez a szobor. Bízom benne, hogy tovább mélyül a két város barátsága – mondta lapunknak az alelnök.