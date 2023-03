Szemétszedés 21 perce

Példát mutattak a polgárőrök és a fiatalok Kömpöcön – galériával

Évek óta rendszeresen tavaszi nagytakarítást szervez a faluban a Kömpöci Polgárőrség Tanya és Természetvédelmi Egyesület. A felhívásra harmincnál is többen gyűltek össze szombaton délelőtt a József Attila Művelődési Ház udvarán. A szervezők a résztvevők számára gumikesztyűt, szemetes zsákokat és ásványvizet is biztosítottak. Sőt, még kullancsriasztó sprayt is, hiszen az enyhe tél miatt, már igen aktívak az ízeltlábúak.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

Összesen 45 zsák szemetet gyűjtöttek Fotós: Tapodi Kálmán

A szemétszedő csoportok egy rövid eligazítást követően először a faluba vezető utak mentén takarítottak, azaz szedték össze a mások által felelőtlenül eldobált szemetet. Nagymihályné Gombos Mónika egyesületi elnök elmondta, hogy igen rosszak a tapasztalataik. Múlt évben egy zsákban malactetemeket is találtak az útárokban. – Sajnos most is voltak szeméttel teli zsákok, amiket kihajítottak az úttest mellé. Érthetetlenek ezek a környezetet csúfító és károsító cselekmények. Ami viszont örömteli, hogy sok fiatal csatlakozott a mostani akcióhoz és mutattak példát a felnőtteknek – nyilatkozta Nagymihályné Gombos Mónika, akitől megtudtuk, hogy belterületi részeken is összegyűjtötték a szemetet az utak mentén. Az önkénteseket az akció végén újra a művelődési házba várták, ahol gulyáslevessel vendégelték meg a őket.

Szemétszedés Kömpöcön Fotók: Tapodi Kálmán

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!