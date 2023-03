Hegyi-Füstös Eszter papírszínházi előadása szinte elvarázsolta a kicsiket. Ugyanis a könyvtáros a fakeretben elhelyezkedő nagyméretű illusztrációs lapok mozgatásával igazi színházi élménnyé változtatta a hagyományos meseolvasást. Mindenki számára jól láthatóvá váltak a képek, és a figyelem egyszerre az illusztrációkra és a mese szövegére is irányult. A mesedélutánon a kicsik egy saját kandúrt is készíthettek papírból, az alkotásban a jelenlévő szülők is segítettek.