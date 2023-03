– A negyedik körzetben a közösségi ház udvarán is szeretnék padot kihelyezni, valamint a mártonszállási közösségi ház udvara két játszótéri elemmel is bővül. Fontosnak tartom kiemelni, hogy Mártonszálláson folytatódik majd az Aligvárdi utca aszfaltos kátyúmentesítése, jelenleg a Bokodi úti aszfaltkeverő indulására várunk. Nagy örömömre szolgál, hogy a külterületi utak pályázatába két fontos, körzetemben található földes út is bekerül. Ez rendes meleg aszfaltos útborítást jelent, amely megkönnyíti majd az ott élők mindennapjait. A Nagy István utca végén, a 4. körzeti fősoron található dűlőútról és a Livodában a fősorról van szó. Annak nagyon örülök, hogy a Livodában, a fősoron a közvilágítást is kialakíthattuk, amelyet még 2017-ben terveztünk – mondta a baon.hu-nak Kovács Csaba.

Hangsúlyozta továbbá, hogy még rengeteg feladat és tennivaló van a körzetben. A Bokodi úti temetőnél mozgássérült parkolót alakítanak ki, és szegélykorrekciót is végrehajtanak, hogy a parkoló szintjéről a járdaszintre való feljutást megkönnyítsék.

– Továbbá lesz parkolófelfestés a Bajai Szent Rókus Kórház mögött, az üzemegészségügy előtt is. Valamint egyéb parkolóhelyek felfestésére is sor kerül a kórház mögött, az Apród–Mező–Vasvári utcák torkolatánál

– sorolta az önkormányzati képviselő.

Kovács Csaba a legutóbbi testületi ülésen a Pokorny utcai víztoronynál található parkolóval kapcsolatban érdeklődött, hogy mikorra várható a megnyitása. Mint mondta, választ még nem kapott, de időközben Derekas Lászlótól, a Bajai Vízmű igazgatójától azt a tájékoztatást kapta, hogy jelenleg még egy árajánlatot várnak a javításra. A tervek szerint nyár elejéig befejezik a víztorony megrongálódott részének felújítását és megoldódik a parkolási probléma a Bajai Szent Rókus kórház közelében.