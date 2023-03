– Az alkotó megmutatja nekünk a természetben található építészet egyéb formáit is. Megjelennek a kiállított képeken olyan nagy építőmesterek is, mint a növények. Közülük is a fák, amelyek a nap fényéből szintetizálják törzseiket, lombjukat. A minimálisra redukált képi elemek, a színek hiánya, ugyanakkor a fekete-fehér tónusok gazdagsága a néző figyelmének megragadására szolgálnak – hangsúlyozta fotókör vezetője. Hozzátette, a természet architektúrájától, az azokat felhasználó emberek építőmunkájáig, vagyis az építészetig, a kiállított képek közül az épületeket ábrázoló alkotásokig jutunk.

– Az építészet az egyik legősibb mesterség, egyidős az emberi civilizációval.

A fotográfia művészete azonban jóval fiatalabb ennél. Az alig több, mint 180 éves fotó fiatalsága ellenére az egyik legbefolyásosabb és mindennapjainkban leggyakrabban feltűnő jelenséggé vált. Fiatal és idős találkozásából bölcs dolgok születhetnek. A fiatal továbbadja a bölcs tapasztalatait. Ki a közvetítő? Jelen esetben az alkotó, Öveges László, aki az építészet által sugallt bölcsességet fotográfiáin a néző elé tárja – fogalmazta meg Kis-Czakó Imre.

A megnyitó gondolatok után Öveges László mondott köszönetet a kiállítás szervezőinek és a megjelent vendégeknek. Mint mondta, nagy öröm számára ez a tárlat, mert azt bizonyítja, hogy nem felejtették el szülővárosában. Beszélt arról is, hogy nem a fényképezőgép, nem az eszköz a lényeg, hanem a látásmód, a kifejezésmód.

– Teljesen mindegy, hogy szóban, verseben, zenében, vagy a képvilágban szólítjuk meg a nézőt. Az én világomban a fotográfia és a festészet összetartozik, kéz a kézben jár. Úgy, mint a látszat és a valóság. A látható dolgokat szeretném szűrni, újra gondolni, új rendszerbe foglalni és megmutatni – összegezte művészetét Öveges László.