Baja irodalmár város, nagyon sokan szeretik az irodalmat, de nem csak szeretik, hanem művelik is. Híres bajai költők is vannak, több kötet megjelent már helyi költők verseiből. Tíz éven keresztül a Sugókör a bajai költők találkozója az Ady Endre Könyvtárban tartotta találkozóját, több antológiát is megjelentetett, illetve a tagok egyéni köteteit is. A helyi költők, írók megjelenései folytatódnak. Osztrogonácz Miklós bajai író – aki főállásban könyvtáros az Eötvös József Általános Iskolában – fejét adta arra, hogy egy misztikus történelmi regényfolyamot megírjon és megjelentessen: Új Kereszt Testvériség címmel.

Az első és a második része, az Ösvények és a Mártírok 2020-ban jelent meg, tavaly az Áldozattal befejeződött a trilógia. Osztrogonácz Miklós trilógiájának első darabja a XI század első felének viharos korszakába viszi el az olvasóit.

– 2010-ben kezdtem el írni, és akkor nagyon foglalkoztatott az ezer évvel előtti történelem.

Az az időszak, amikor megalakult a Magyar Királyság, Államalapító Szent István birodalma. Az érdekelt legfőképpen hogy felveszik a kereszténységet a magyarok és keletkezett egy ütközőzóna a régi és új vallás között. Nem is volt kérdés nekem akkoriban, hogy erről szeretnék írni. A pogányság és a kereszténység találkozása mindig érdekelt. Azt gondolom, hogy aki ír, az elsősorban egy nagy olvasó, én nagyon sokat foglalkoztam a történelemmel és javarészt a középkorral. Egyébként nem vegytiszta történelmi regényről van szó, hanem inkább a történelmi fantasyhez van legközelebb – mondta a baon.hu-nak Osztrogonácz Miklós. Már az első rész megjelenését követően Zalavári László igazgató jelezte a szerzőnek hogy szívesen látják az Ady Endre Városi Könyvtárban egy könyvbemutató keretében.

Az olvasók március 27-én hétfő este találkozhatnak az íróval, akivel Sándor Boglárka szerkesztő beszélget. A rendezvény során az érdeklődők sok érdekes dolgot megtudhatnak az alkotási folyamatról, a történet kiteljesedéséről és az összetett kutatómunkáról, forrásfeldolgozásról.

– Szó esik majd a mesterséges intelligenciáról, a jövő olvasóira és íróira kifejtett hatásairól is. Osztrogonácz Miklós majd beszámol arról is, hogy a misztikus trilógián túl, jelenleg egy valósabb történelmi regényen dolgozik. Azt is megosztja majd a hallgatósággal, hogy hosszabb távú tervei között szerepel egy bajai tematikájú történet megírása is. A rendezvényen Dely Géza részleteket olvas fel a könyvekből – tájékoztatta hírportálunkat Zalavári László igazgató.