Ebben az évben országosan húsz egyesület, Bács-Kiskun vármegyében egyedül a soltiak kapták meg ezt a rangos díjat, amelyet Kun Gábor, a solti egyesület elnöke vett át. –Egyesületünk, 1999 óta működik. Jelenleg 45 fő a tagságunk létszáma. Főbb feladataink a rend, a biztonság fenntartása, bűncselekmények megakadályozása, a rendőrséggel közös szolgálatok ellátása. Munkánkat megfelelő technikai háttérrel, gépjárművekkel, egységes ruházatban, szükséges technikai berendezésekkel látjuk el. Az Országos Polgárőr Szövetség és Solt Város Önkormányzata anyagilag is támogatja egyesületünket. A járőrözés mellett városi rendezvényeket is biztosítunk, iskolai foglalkozásokon veszünk részt, más civil szervezetek rendezvényeinél segítünk. Ezeken túl az elmúlt évben, részt vettünk Hercegszántónál határrendészeti feladatok ellátásában is. Két főút, az 51-es és az 52-es is áthalad városunkon, ha baleset van, akkor ott is segítünk a forgalomirányításban. Iskolakezdéskor egy hónapon keresztül teljesítünk szolgálatot az iskolához vezető zebráknál. Sok a feladatunk, de igyekszünk mindig maximálisan teljesíteni a felkéréseket – összegezte az egyesület által végzett munkát Kun Gábor.

– A díjra nem számítottunk, de örülünk neki. Ez lendületet ad munkánknak, de a jövőben érdemesnek is kell maradnunk rá. Szerencsére az önkormányzattal és a lakossággal is jó a kapcsolatunk, gyakran kapunk munkánkkal kapcsolatos pozitív visszajelzéseket –tette hozzá az elnök.

Németh István, Solt polgármestere a kitüntető cím kapcsán elmondta, büszkék vagyunk a polgárőr egyesületükre, akikkel jól együtt tudunk dolgozni. – Mindig számíthatunk rájuk, bármi történik, ott vannak. Köszönet illeti őket, hogy szabadidejükből áldoznak a településünkön élők biztonsága érdekében – mondta a településvezető.