Berta Tibor, a CabTec Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is fontosnak tartják, hogy segítsék a kórházat. Mint fogalmazott, segítségnyújtásuk három pilléren áll, melyek közül talán a legfontosabb az egészségügy támogatása, emellett mecénásai a kultúrának és a sportnak. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan újra a koraszülöttrészleg támogatását célozták meg idei első adományukkal, mert ahol nehezen indul az élet, ott többletsegítségre van szükség. A cégvezető azt is elmondta, hogy ők maguk sem állnak távol az egészségügytől, hiszen termékeiket az analízisben és a diagnosztikában is használják.

Dr. Gondos Miklós, a kórház főigazgatója elmondta, hogy az egészségügyben óriási technológiai forradalom zajlik, és megfelelő eszközök nélkül nincs fejlődés. A színvonalas szolgáltatáshoz a szakemberek tapasztalata mellett ezért korszerű műszaki eszközök is szükségesek. Azonban ezek beszerzése rendkívül költséges, és a kormányzati források mellett a társadalmi segítségre is szükség van a kórházakban. A főigazgató kiemelte: Kecskeméten és környékén kiemelkedő mértékű a kórház támogatására irányuló társadalmi összefogás.

Dr. Kelemen Edit részlegvezető, alapítványi elnök elmondta, hogy a koraszülött ellátás az egészségügy különösen dinamikusan fejlődő része és az osztályra mindig a legjobb eszközöket szeretnék beszerezni, mert azok a koraszülöttek minőségi túlélését támogatják. Elmondta, hogy a gépparkjuk lecserélésre fordítják az adományt, egy lélegeztetőgépet vásárolnak belőle. Hozzátette: hamarosan központi monitor rendszert is kap a 12 koraszülött intenzív ágy, ami nagy segítséget jelent abban, hogy azonnali jelzést kapjanak arról, hogy hol szükséges akut beavatkozás.