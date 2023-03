Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Mozgókonyha

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi katonai családi fényképet osztana meg. A Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezred parancsnoksága és I. zászlóalja 1932 és 1944 között állomásozott a hírös városban. Az egység részt vett 1940 augusztusában és szeptemberében az Észak-Erdély visszacsatolásának műveleteiben. A képen, amely 1940 augusztusában készült a román határ közelében, az I. zászlóalj 2. század mozgókonyhája és néhány katona látható, Penc honvéd főszakáccsal és Farkas őrmester szolgálatvezetővel.

Nagyszülők emléke

Bugacról Seresné Lantos Erika nagyszüleire, Fekete Imrére és feleségére, Magdikára emlékezne ezzel a régi fényképpel. A nagyszülőkről a családi házuk udvarán készült a felvétel. Unokájuk és a még élő családtagok emléküket örökre őrzik.

BÁCSBER

Kecskemétről Csordás Erzsébet újabb fotóval idézné meg a közös munkahelyi emlékeket. A közel 30 éve megszűnt a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott, a kollégákkal sok közös élményük volt. Ez a fotó egy fővárosi kiránduláson örökítette meg a csapatot, a Parlamentben. A régi munkatársak 2010 óta a BÁCSBER baráti körben tartják a kapcsolatot, néhány nap múlva újra személyesen is találkoznak egy vidám est erejéig.

Rokonokkal

Páhiról Andrássy Gyula és felesége, Makány Mária látható ezen az 1958-as felvételen Kiskőrösön, a templom előtt. A feleség keresztszüleivel készült a közös fénykép, Fekete Károllyal és Fekete Károlynéval.

Farsang

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke, a Margaréta Nyugdíjas Ház lakója és az ott működő Nyitnikék Klub tagja egy 2001-es fotót osztana meg a nosztalgiázókkal. Az akkori farsangi mulatságot örökítette meg a felvétel a nyugdíjasok részvételével.

Szijjártó család

Kecskemétről Szijjártó László családi fotójával nosztalgiázna, mely Szentkirályon készült. Az 1964-es felvételen Olvasónk (hátsó ülésen) látható, valamint öccse, Attila, illetve szülei, Szijjártó László és Sipos Etelka. Sajnos a szülők már nem élnek, de szerető emlékük sosem múlik el.