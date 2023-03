Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Forrás: Olvasói fotó

Családi album

Kecskemétről Szilvási Ádám családját szeretné meglepni ezzel az 1957 körül készült felvétellel, mely dédszüleit, nagymamáját és testvéreit örökítette meg a család tanyáján. A képen hátulról Fokti István és neje, Molnár Judit, elöl leányaik, (balról) Marika, Rozália, Margitka és Katalin. Olvasónk bízik benne, mindenki jó egészségnek örvend és örömmel fogadja a kis nosztalgiázást.

Forrás: Olvasói fotó

Osztálytalálkozó

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus felesége régi osztálytalálkozós fényképét küldte be. Udvarhelyi Istvánné Polyák Ilona 1950-ben végzett a keceli iskolában. Az alsó sorban balról a harmadik dr. Gártner Gáborné Szabó Gabriella tiszteletbeli osztályfőnök, mellette pedig Olvasónk felesége ül. Jó hangulatú volt a találkozó.

Forrás: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről Csordás Erzsébet régi munkahelyére emlékezne egy újabb fotóval. Közel 30 éve, hogy megszűnt a Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat, ahol olvasónk 18 éven át a gazdasági csoportnál dolgozott. Nagyszerű csapatuk volt, többször kirándultak. Ez a felvétel Prágában készült róluk. A régi munkatársak 2010-ben alakították meg a BÁCSBER baráti kört. Több év szünet után ebben a hónapban újra összejönnek nosztalgiázni.

Forrás: Olvasói fotó

Sipos család

Kecskemétről Szijjártó László édesanyja családi fotóját mutatná be. A felvétel jó pár évtizeddel ezelőtt készült édesanyjáról, Sipos Etelkáról (jobbról), valamint Karáné Esztike néniről (balról), Sipos mamáról (középen) és a kisebbik húgáról, Sipos Ilonáról.

Forrás: Olvasói fotó

Rokonok körében

Páhiról Andrássy Gyula felesége, Makány Mária fiatalkori fotójával nosztalgiázna. Az ötvenes években készült róla (balról a második), és a Makány unokatestvéreiről, rokonairól Kiskőrösön.

Forrás: Olvasói fotó

Édesapa emléke

Bugacról Seresné Lantos Erika szülei sajnos már nem élnek. Ez a régi fotó édesapja, Tajti Sándor iskolás képe. Tősgyökeres bugaci kisiskolásként ő fogta a táblát az osztályfénykép készítésekor. Sajnos egy évvel ezelőtt elhunyt. Lánya az ő emlékét is örökre a szívében őrzi.