Tarjányi Xénia művésztanár, mindig nyitott szemmel jár, mindig figyeli az embereket. Figyeli azt, ahogy a nők viszonyulnak egymáshoz. Mint mondta, számtalanszor megtapasztalta már, hogy ha a nők szívből tudnak kapcsolódni egymáshoz, akkor ez olyan hatalmas erőt ad nekik, amiben nincs irigység, megfelelési kényszer és rivalizálás. Ilyenkor az energiák összeadódnak és csodák születnek. Ebből a megtapasztalásból jött az ötlet, hogy létre kellene hozni egy női alkotó kört, ahol az önismeretet vegyítik az alkotással.

Minden hónapban egy adott témát járnak körül a résztvevők. Az első alkalommal a világítótorony volt a téma. A világítótorony az erő, a segítségnyújtás, a stabilitás szimbóluma. Stabilan áll a földön, fénye pedig messzire világít, és akiknek kell, azok meglátják azt. A nőket is egyfajta világítótoronyként tudnám jellemezni, hiszen sok-sok női szerepben kell helytállniuk, ami komoly tartást és erőt igényel. Ahhoz azonban, hogy ezt a sok szerepet egyensúlyban tudják tartani, lelki biztonságra is szükségük van. Ezek az alkotói délutánok ebben próbálnak segítséget, támogatást adni nekik – fogalmazta meg a Felszínrehozó alkotó női kör lényegét Tarjányi Xénia. Elmondta, ezek a találkozók hangolódó beszélgetéssel kezdődnek, hogy a hölgyek jobban megismerjék egymást és az adott témát. Az ismerkedés és beszélgetés után jön az alkotás. A világítótoronyról készült képekre egy pozitív, megerősítő mondatot is ráírtak a hölgyek azzal a céllal, hogy ha később ránéznek a festményre, felidézhessék a foglalkozáson tanultakat.

Tarjányi Xénia azt is elmondta, hogy az alkotó körben minden hölgyet szívesen lát, nem csak azokat, akik jó kézügyességgel rendelkeznek.

A művésztanár szerint mindenkiben benne van az alkotási iránti vágy, amit közösen, sikeresen ki tudnak bontakoztatni. Ez már az első, februári foglalkozáson is kiderült. A résztvevő hölgyek maguk is elcsodálkoztak azon, hogy mire is képesek. Ez a megtapasztalás később, egy másik élethelyzetben is erőt adhat nekik – hangsúlyozta Xénia. Hozzátette, kezdeményezésének másik célja, hogy az alkotásban a nők megélhessék a flow-élményt. Azt, amikor az elméjük olyan állapotba kerül, amikor teljesen elmerülnek abban, amit csinálnak, amitől örömmel töltődnek fel, teljesen feloldódnak és minden más eltörpül mellette. És ha feltöltődnek, jól érzik magukat, az sugárzik róluk és a körülöttük élők is megérzik, átveszik ezt a pozitív érzést – összegezte a művésztanár.