Az egyik legzseniálisabb magyar tudósként tartja számon a világ Neumann Jánost. Úgy tartották, hogy a matematikus Einstein mellett a legokosabb ember volt a Földön. A nevét vette fel a kecskeméti egyetem. Hogy ki volt a tudós? Ezt egy idén megjelent könyvből tudhatja meg az olvasó, melynek címe: Neumann János – Az ember a jövőből.

A kötet bemutatóját csütörtök délelőtt tartották a kecskeméti egyetem CAMPUS-án. Maga a szerző, az indiai származású Ananyo Bhattacharya ismertette a könyvet a közönség előtt. Az író korábban a The Economist és a Nature munkatársa is volt, az Oxfordi Egyetemen szerzett fizikusi diplomát. A kötetről a brit Financial Times azt írta, hogy ez az év könyve 2022-ben.

A kötet bemutatóját csütörtökön tartották a kecskeméti egyetemen

Fotós: Barta Zsolt

A kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány konzisztóriumi elnöke, Csizmadia Norbert tavaly külföldön látta meg a kiadványt, majd felvette a kapcsolatot az íróval, akit, miután az Open Books kiadó megjelentette a könyvet, meghívott egy ismertető előadásra. A könyv egy, a magyarok számára hízelgő gondolattal kezdődik: „Az 1940-es években Los Alamosban a titkos amerikai atombomba-projektben dolgozó tudósok és technikusok marslakóknak nevezték a közöttük élő magyarokat.„ A poént az ihlette, hogy furcsa akcentusukkal és kivételes intellektusukkal ezek a különös lények nyilvánvalóan valamelyik más bolygóról csöppentek oda.

Maguk a „marslakók” is eltérően gondolkodtak arról, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen kis ország ennyi nagyszerű matematikust és természettudóst adott a világnak. Egy dologban azonban mindannyian egyetértettek: ha ők „marslakók”, egyikük egy egészen más galaxisból jött. Amikor Wigner Jenőt, a Nobel-díjas fizikust megkérdezték, mit gondol a magyar jelenségről azt felelte, olyasmi nem létezik. „Egyetlen jelenség kíván magyarázatot, mégpedig az, hogy Neumann Jancsiból egy van.”

Neumann János 1903-ban született Budapesten, 1957-ben hunyt el az Egyesült Államokban.

A könyv ismertetője szerint, az információs korszak talán el sem kezdődött volna, nem használnánk mobiltelefonokat és internetet, nem volnának atomerőműveink, önműködő automatáink és számítógép vezérelte rendszereink, ha nem születik meg Neumann János. Közreműködött a hidrogénbomba elkészítésében, majd megalkotta a világ első programozható számítógépét.

Felfedezte az emberi agy és a számítógép működése között húzódó párhuzamokat, amellyel óriási lépést tett a mesterséges intelligencia megalkotása felé.