A rádióműsorban a polgármester elmondta, hogy Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérintézményétől, a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől kapott befektetési életműdíjat a Mercedes-Benz a közelmúltban. Ezzel elismerték a vállalat innovációját és a Magyarországon végzett folyamatos beruházásait. A polgármester úgy véli, hogy nemcsak a gyárat ismerte el ezzel a kormányzat, hanem a kecskemétieket is, a lelkiismeretes, innovatív munkavégzésüket.

A polgármester hangsúlyozta: a stabilitása és a kiszámíthatósága miatt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. nemcsak a jelen, hanem a jövő partnere is a város számára.

A polgármester a Mercedes közelmúltban tett nyilatkozatáról is szólt, miszerint nem tervez akkumulátorgyárat építeni Kecskeméten. Szemereyné Pataki Klaudia leszögezte: amely terveket eddig látott, és melyeket nyilvánosan be is mutattak a Mercedes második ütemű fejlesztésével kapcsolatban, egyikben sem szerepelt akkumulátor-összeszerelő gyár. Az akkumulátorok összeszerelt állapotban érkeznek be a gyárba, hiszen elektromos autókat gyártanak Kecskeméten.

A polgármester hozzátette, hogyha nagyobb arányban gyárt elektromos autókat a kecskeméti Mercedes-gyár, akkor annak megfelelően nagyobb mennyiségben érkezik a városba a kész akkumulátor. Az elektromos autók önálló gyártócsarnokot kapnak, de ez nem akkumulátor-összeszerelő üzem lesz, hanem a kész akkumulátort építik be az elektromos meghajtású autók alvázára – mondta a polgármester.

Szemereyné Pataki Klaudia szerint egy fordításbeli félreértésre vezethető vissza az, hogy az terjedt el, hogy akkumulátor-összeszerelő üzem létesülhet Kecskeméten. Az angol „assembly” szó összeszerelést jelent, és ez a szó megjelenik az akkumulátor vonatkozásában, de csak úgy, hogy a kész akkumulátort beszerelik az elektromos autókba.

Az Izsáki út négysávúsításáról is szót ejtett a városvezető. Elmondta, hogy a közművek kiváltása zajlott az elmúlt hónapokban, és jelenleg is tart. Hamarosan kezdődik az Olimpia utcai csomóponton – a CAMPUS sarkánál – egy középnyomású gázvezeték kiváltása, így április 3-tól a szakaszon még jobban korlátozzák a forgalmat, de teljes útzár sosem lesz. A polgármester hangsúlyozta, hogy folyamatosan presszinálja a kivitelezőt, hogy tartsa a határidőket és kész legyen a beruházás a jövő év elejére, így április-május környékén újra korlátozások nélkül használható lehet a megújult és kibővített Izsáki út.