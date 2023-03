– Tudtuk, hogy igény van rá, de nem gondoltuk, hogy ekkora. Eleinte félve vettek ki belőle, nem könnyű egy ilyen támogatást elfogadni, de egyre természetesebbé válik és nagyon hálásak – mondja Bolváriné Gärtner Anikó, aki a szervezők nevében összefogja a vele járó mindennapos teendőket. Mint megtudtuk, az ötlet már a koronavírus járvány előtt megfogalmazódott, minden engedélyt be is szereztek, de a vírushelyzet miatt a megvalósítást el kellett halasztani. A doboz gazdái a Kalocsai Gerillakertész Egyesület, a Békés Kalocsáért Egyesület, valamint a Pünkösdi Szeretetszolgálat egy önkéntese is segíti a dobozzal járó napi teendőket. Mindkét egyesület közhasznú jogállású, hosszú ideje szerveznek a városban ételosztásokat, ez nem volt idegen terep számukra.

Az Enni adok ételdobozt Kalocsán, a piactéri ABC áruház melletti falon helyezték el, így kellett a terület tulajdonosának a hozzájárulása is, de a Hunor Coop maximálisan támogatta az ötletet és engedélyezte a doboz felszerelését.

Sokan segítik munkájukat, de öt stabil önkéntes van, akik között beosztják a napokat, aki aznap soros, az reggel, délben és este feltölti a dobozt, ha szükséges, kitakarítja.

– Támogatóik között kisvállalkozók vannak, kisvendéglők, éttermek, kifőzdék, vagy az albán pékség, ahonnan elhozzuk záráskor a maradék péksüteményt, kizacskózzuk és másnap betesszük a dobozba. Egy támogatótól például nem ételt, hanem több mint ezer fedeles ételdobozt kaptunk, abba tudjuk kiadagolni az éttermekből, bisztróból kapott ételt. Sokan vannak magánszemélyek, akik az otthon főzött ételből tesznek egy-egy adagot a dobozba, de olyanok is, akik inkább hozzánk hozzák, nálunk külön van egy helyiség ezek tárolására és van hűtőkapacitásunk is. Ez egy nagyon jó dolog, mert mi el tudjuk osztani, kiadagolni és így mindig van mit tennünk a dobozba – mondja Anikó.

A tapasztalatokról kérdezve megosztotta, hogy egyre többször találkoznak a helyszínen azokkal, akik ott ülnek a téren és várják, hogy feltöltsék a dobozt. Kaptak már köszönőlevelet, és összeismerkedtek egy idős bácsival, aki egyik környező faluból minden nap busszal bejön a dobozhoz, hogy legyen ennivalója. A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Tagiskolájának két osztálya pedig egy-egy napra örökbe fogadta az ételdobozt. Megtöltötték változatos, bőséges adománnyal, az egyesületek aktivistái a helyszínen beszélgettek velük a segítségnyújtásról, a rászorulók iránti gondoskodásról. Ottjártunkkor a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesületének röplabdásai töltötték fel a dobozt, és a szervezők remélik, a gyerekek és a sportolók példáját még sokan követik majd.

Mit helyezhetnek az ételdobozba?

Amit a dobozba lehet tenni: konzervek, tea, gyümölcslé, gyümölcsök, főtt étel feliratozva, dátumozva, tészták, rizs, tartós élelmiszer, összefoglalva minden emberi fogyasztásra alkalmas ennivalót, olyat, amit mi magunk is megennénk. Amit tilos beletenni: gyógyszert, vitaminokat, alkoholt, dohánytermékeket.